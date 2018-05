HELLBOY: THE GOLDEN ARMY/ Su canale 20 il film con Ron Perlman (oggi, 14 maggio 2018)

Hellboy - The golden army, il film in onda su Canale 20 oggi, lunedì 14 maggio 2018. Nel cast: Ron Perlman e Selma Blair, alla regia Guillermo Del Toro. La trama del film nel dettaglio.

14 maggio 2018 Cinzia Costa

Il film in prima serata su 20

NEL CAST RON PERLMAN

Il film Hellboy: The golden army va in onda su Canale 20 oggi, lunedì 14 maggio 2018, alle ore 21.00. Una pellicola fantastica del 2008 che è stata diretta da Guillermo Del Toro (Il labirinto del fauno, La forma dell'acqua - The shape of water, Pacific Rim) e interpretata da Ron Perlman (Il nome della rosa, Animali fantastici e dove trovarli, Blade II), Selma Blair (Cruel intentions - Prima regola non innamorarsi, La rivincita delle bionde, A dirty shame) e Luke Goss (Death race 2 e 3, Una notte con il re, Blood out). Il film è il sequel di Hellboy, pellicola diretta dallo stesso Del Toro nel 2004 e tratta dall'omonima serie a fumetti creata da Mike Mignola per la Dark Horse Publishing. Hellboy - The golden army andrà in onda su Canale 20 nella prima serata di oggi, lunedì 14 maggio, alle ore 21.00. Ma vediamo insime la trama del film nel dettaglio.

HELLBOY: THE GOLDEN ARMY, LA TRAMA DEL FILM

1955. Un giovane Hellboy ascolta il padre adottivo, Trevor Bruttenholm (John Hurt), mentre gli legge una leggenda su una guerra fra umani e creature mitologiche. Visto che gli umani stavano vincendo la guerra il Re degli Elfi commissionò la costruzione di un esercito di esseri meccanici in grado di prevalere su qualsiasi avversario. Rattristato dal massacro degli umani, il Re degli Elfi decise però di offrire al nemico una tregua: gli uomini avrebbero abitato le città, mentre le creature fatate avrebbero prosperato nelle foreste. La corona degli Elfi, che serviva a comandare l'esercito dorato di automi, fu quindi divisa in 3 parti, una delle quali consegnata agli uomini per suggellare la fine delle ostilità. Ai giorni nostri il Principe degli Elfi Nuada (Luke Goss) ha deciso di riprendere la guerra e spazzare via gli umani. L'elfo riesce rapidamente ad entrare in possesso di due parti della corona, uccidendo il suo stesso padre, ma il terzo frammento viene rubato dalla sorella Nuala (Anna Walton), che non vuole scatenare un nuovo massacro. Nel frattempo il BPRD, agenzia segreta che si occupa di casi soprannaturali, fra cui militano Hellboy (Ron Perlman), la sua fidanzata Liz (Selma Blair) e Abe Sapiens (Doug Jones), deve affrontare numerosi problemi interni, principalmente dovuti all'eccessiva esuberanza di Hellboy stesso. Gli eventi del mondo degli elfi stanno però avendo ripercussioni sempre più gravi anche nel mondo degli umani, e il BPRD verrà presto chiamato ad indagare.

