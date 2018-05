IL CAPITANO MARIA/ Anticipazioni 14 maggio 2018: segreti rivelati e nuovi amori

Il Capitano Maria anticipazioni del 14 maggio 2018, in prima Tv su Rai 1. Luce scopre il mondo nascosto degli hacker grazie a Filippo; Maria scopre un segreto.

Il Capitano Maria, in prima Tv assoluta su Rai 1

IL CAPITANO MARIA, ECCO DOVE SIAMO RIMASTI

Nella prima serata di Rai 1 di oggi, lunedì 14 maggio 2018, andrà in onda un nuovo episodio de Il Capitano Maria, in prima Tv assoluta. Sarà il secondo, ma prima di scoprire le anticipazioni ecco dove siamo arrivati la settimana scorsa: il Capitano Maria scopre che la figlia ha rischiato di avere un incidente e che si trova alla Centrale di Polizia. Anche se riesce ad evitarle la cella, decide che è arrivato il momento di iniziare una nuova vita altrove per impedire a Luce di finire in cattive acque a causa delle sue amicizie. La ragazza reagisce in malo modo al pensiero di dover tornare in Puglia, da cui sono fuggiti in seguito alla morte del padre. Il Magistrato è morto infatti in auto proprio sotto ai suoi occhi e non riesce ad allontanare quel ricordo. Riccardo invece è felice della nuova avventura, soprattutto quando riceve un pallone tutto nuovo. Al suo arrivo, Luce viene intravista da Annagreca, una ragazza amante dell'hacking che pensa di averla vista in passato. A scuola la ragazza ha modo di conoscerla meglio ed anche di rivedere un suo amico d'infanzia, Filippo. La situazione tuttavia non è semplice per Luce, che deve ambientarsi nella nuova classe. Intanto, Maria si accorge della presenza di un bambino lungo la strada e lo segue fin dentro le acque, dove il piccolo cerca di uccidersi a causa di una cintura esplosiva che è stato costretto ad indossare.

Per riuscire a salvarlo, Enrico, il Tenente della squadra di Maria, è costretto ad intercettare l'uomo che sta per far esplodere l'ordigno ed ucciderlo. Riccardo invece conosce Yuri, un bambino russo del tutto diverso da lui e molto bravo a giocare a pallone, con cui stringe subito un forte legame. Anche Filippo vorrebbe trascorrere più tempo con Luce, che però sembra voler cedere alle lusinghe di un altro compagno di classe, un giocatore di calcio. Nel frattempo, il capo clan dei Patriarca decide di tentare il tutto per tutto per ottenere il rilascio dal carcere. Informa infatti le autorità che la prima bomba era nulla in confronto a quella che esploderà se non verrà fatto uscire. Nessuno sa in quel momento che Yuri ha introdotto a scuola uno zaino bomba, pronto ad esplodere al comando di uno dei figli dei Patriarca. Individuare il killer e la bomba non è per nulla semplice ed anche se Maria riesce a scoprire da Tariq elementi in più sull'uomo dei Patriarca, l'ordigno rischia di esplodere da un momento all'altro. Quando la scuola viene informata dell'arrivo dei Carabinieri, Filippo viene costretto a recuperare della droga nascosta nel teatro e viene sorpreso dalla squadra. Confessa però a Dario, il suo insegnante di educazione fisica, di essere innocente e di essere a conoscenza di un modo per far uscire gli alunni dall'edificio senza destare sospetti. Al di sotto dell'edificio è presente infatti un tunnel creato in tempo di guerra e lontano dalla struttura in cui si sospetta sia appostato il sicario dei Patriarca. Maria scopre tuttavia che Luce non è in classe ed è disperata quando non riesce a trovarla da nessuna parte. Anche Filippo è in cerca della ragazza, ma si imbatte nell'ordigno e viene raggiunto poi da Annagreca. Quest'ultima intuisce che non c'è tempo da perdere e chiede al fratello di uccidere l'uomo dei Patriarca, riuscendo ad impedire che l'esplosione avvenga.

ANTICIPAZIONI DEL 14 MAGGIO 2018, EPISODIO 2

I problemi fra Maria e Luce continueranno ad essere presenti, soprattutto perché la ragazza non ha alcuna intenzione di cambiare. Per questo la madre sarà sul punto di darle uno schiaffo, convinta che sia fin troppo egoista. Il pericolo corso in precedenza farà invece in modo che Luce e Filippo si avvicinino sempre di più, scoprendo così che provano dei sentimenti l'uno per l'altra. Anche Annagreca è interessata a Luce, ma in modo diverso. Accetterà così che Filippo la introduce nella comunità dei ragazzi perduti, i giovani disadattati della città e gli hacker del suo gruppo. Anche se il fratello Vitaliano non sarà d'accordo con la sua scelta, Annagreca è convinta che Luce potrà essere una valida alleata. Intanto, Maria affronta Patriarca e scopre che l'attentato potrebbe essere in qualche modo collegato con la morte del marito. Non impiegherà molto prima di scoprire che quello che sembra un incidente nasconde in realtà un segreto scottante.

