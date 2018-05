IL PADRINO/ Su Iris il film con Al Pacino e Marlon Brando (oggi, 14 maggio 2018)

Il padrino, il film in onda su Iris oggi, lunedì 14 maggio 2018. Nel cast: Al Pacino, Marlon Brando e Diane Keaton, alla regia Francis Ford Coppola. La trama del film nel dettaglio.

14 maggio 2018 Cinzia Costa

Il film in prima serata su Iris

NEL CAST AL PACINO

Il film Il padrino va in onda su Iris oggi, lunedì 14 maggio 2018, alle ore 21,00. Una pellicola del 1972 diretta da Francis Ford Coppola (Dracula di Bram Stoker, Apocalypse now, La conversazione) e interpretata da Al Pacino (Scarface, Scent of a woman - Profumo di donna, Heat - La sfida), Marlon Brando (Ultimo tango a Parigi, Un tram che si chiama Desiderio, Il selvaggio) e Diane Keaton (Tutto può succedere - Something's gotta give, Io e Annie, Il club delle prime mogli). Il film è tratto dall'omonimo romanzo di Mario Puzo, che ha contribuito anche all'adattamento cinematografico e alla sceneggiatura. La pellicola ebbe due sequel, nel 1974 e nel 1990, entrambi diretti da Francis Ford Coppola ed interpretati da Al Pacino. Il padrino è già stato programmato diverse volte sui palinsesti televisi italiani e andrà di nuovo in onda su Iris questa sera alle ore 21.00. Ma ecco nel dettaglio la trama del film.

IL PADRINO, LA TRAMA DEL FILM

New York, 1945. Don Vito Corleone (Marlon Brando) è il capo della principale organizzazione malavitosa della città e controlla racket, prostituzione e gioco d'azzardo. Don Vito ha saputo costruire il suo potere sia sulla paura e sulla violenza che sull'amicizia e l'allenaza, intessendo una fitta rete di contatti e di personaggi coinvolti con i suoi affari sia nel sottobosco illegale che nel mondo legale. La potenza della famiglia Corleone viene celebrata durante il fastoso matrimonio di Connie, figlia di Don Vito. Poco dopo quest'ultimo riceve la visita di Virgil Sollozzo (Arturo Dominici), rappresentante di una delle altre famiglie che controllano New York, che propone a Don Vito di autorizzare e finanziare un grande affare che comporta l'introduzione dello spaccio di droga a New York. Don Vito rifiuta, non interessato allo spaccio, ma questo mette sul piede di guerra la famiglia Sollozzo. Nasce così una sanguinosa faida fra le due organizzazioni, che culmina con un attentato a Don Vito. Quando Michael Corleone (Al Pacino), l'unico figlio del boss a non avere intrapreso la carriera criminale, scopre che la vita del padre è in pericolo, decide di scendere in campo per proteggere il padre. Durante un incontro per siglare una tregua riesce ad uccidere il capofamiglia dei Sollozzo, dopo di che è costretto, braccato dalla polizia e dalla famiglia rivale, a rifugiarsi in Sicilia.

