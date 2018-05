Il Divino Otelma / Il rituale magico per il nuovo governo "espressione delle forze sane della Nazione"

Il divino Otelma, ospite a La Zanzara su Radio 24, ha condiviso il suo rituale propiziatorio per il nascente governo Lega-M5S e ha sparato a zero su Matteo Renzi...

14 maggio 2018 Fabiola Iuliano

Divino Otelma (Facebook)

In vista del governo nascente, Divno Otelma ha voluto condividere il suo rito propiziatorio per l'attuale situazione politica. Dal suo punito di vista, infatti, Movimento Cinque Stelle e Lega sono "Forze nuove e fresche" e "la Lega nazionale" è "completamente diversa dalla Lega di Bossi e del Trota". Ospite de La Zanzara su Radio 24, il mago ha dato vita a una piccola cerimonia rituale "volta alla protezione del governo nascente", un rito di magia bianca da effettuarsi nudi o dopo aver indossato una veste o un lenzuolo bianco. Affinché tutto vada a buon fine è necessario che i partecipanti si liberino degli oggetti metallici, facendo attenzione a riporre nel padiglione dell'orecchio sinistro una monetina. Protagonista del rituale anche una candela, da stringere saldamente nella mano destra e da muovere secondo uno schema ben preciso. Tuttavia, i partecipanti devono tenere bene a mente anche la formula da recitare, necessaria al corretto svolgimento dell'intero rituale.

"Il popolo italiano vittima di un malgoverno pluriennale"

"Orion Causim, O Sper peror, Olim peror, Utor Causim. Noi popolo sovrano italico, umiliato, deriso e depredato dal Duce Puffo Matteo Renzi e dalla sua congrega nefasta, ci stringiamo orgogliosi e compatti a difesa del governo nascente, espressione delle forze sane della Nazione, finalmente garanti delle nostre primarie esigenze e necessità, pane, giustizia, lavoro e salute": ha inizio così la prima parte del rito propiziatorio proposto a Radio 24 dal Divino Otelma, che commentando le recenti vicissitudini politiche a La Zanzara ha voluto sottolineare il suo parere su Matteo Renzi: "Siamo in ritiro spirituale nella contemplazione dei gravi disagi che tediano il popolo italiano vittima di un malgoverno pluriennale. Noi siamo stati gli unici a dire già due, tre anni fa che il destino del Duce Puffo Renzi e dei suoi servi era segnato e lo dicevamo quando lui parlava di superare il 40 per cento. Noi dicevamo che sarebbe sceso al 20. Ora possiamo aggiungere: tu, Duce Puffo, scenderai ben al di sotto dei consensi attuali, il 18 per cento". Dopo aver sottolineato la sua previsione su Renzi, il mago Otelma ha concluso la formula magica con un augurio a favore della Lega e del M5s: "Possa infine il governo novello scaturente dalla Lega Nazionale e dal Movimento Cinque Stelle vivere e prosperare a lungo. Noi invochiamo su tale governo la protezione degli Dei immortali supremi"

