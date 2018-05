Il Segreto/ Anticipazioni 14 maggio: Julieta lascia Puente Vejo

Il Segreto torna in onda oggi, lunedì 14 maggio, alle 16.30 su canale 5: inizia oggi una settimana ricca di addii, si parte da quello di Julieta e della nonna.

14 maggio 2018 Stella Dibenedetto

Il Segreto

Inizia oggi un’altra settimana imperdibile per i fans de Il Segreto. La soap opera spagnola torna a regalare nuove emozioni e colpi di scena al pubblico italiano che dovrà assistere a ben quattro addii, a partire dalle 16.30 di oggi, lunedì 14 maggio. Sono quattro, infatti, i personaggi che si preparano a lasciare Puente Vejo. Julieta, la nonna, Hernando e Camila, infatti, si apprestano a salutare i propri compaesani. L’addio, però, non sarà definitivo per tutti e quattro i protagonisti che vivono delle situazioni completamente diverse. Se, infatti, Julieta, pur essendo innamorata di Saul, ha deciso di voltare pagina, Hernando e Camila, invece, in difficoltà economica e messi in ginocchio da Aquilino, hanno deciso di lasciare la Spagna e trasferirsi in Cecoslovacchia dove un amico ha offerto a Hernando di gestire le sue terre. La decisione di Hernando e Camila cambierà anche il futuro di Beatriz che è ancora innamorata di Matias. Il figlio di Emilia e Alfonso, però, ha deciso di portare avanti il suo matrimonio con Marcela ed occuparsi solo di lei e del figlio che porta in grembo.

IL SEGRETO, ANTICIPAZIONI 14 MAGGIO: LA PARTENZA DI JULIETA E L’ADDIO DI HERNANDO E CAMILA

La puntata odierna de Il Segreto sarà davvero emozionante. Hernando e Camila, dopo aver cercato di risanare le loro finanze, decidono di lasciare Puente Vejo. Aquilino, infatti, ha inviato una lettera di sfratto ai Dos Casas che non sanno più cosa fare. Nicolas decide di aiutarli procurando loro i biglietti necessari per partire per la Cecoslovacchia dove potranno rifarsi una vita e ricominciare insieme. Camila, pur volendo partire con il marito, è preoccupata per il futuro degli operai di Los Manantiales e così chiede ad Adela e Gracia di controllare la situazione. La decisione del padre procura un grande dolore a Beatriz che non riesce a dimenticare Matias. Anche Julieta si prepara a lasciare Puente Vejo per trasferirsi con la nonna a Salamanca dove potrà ricominciare e aprire una locanda tutta sua dopo aver rotto con Saul che ha deciso di non partire con lei per non deludere Donna Francisca.

