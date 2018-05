Italia's Got Talent 2018 / Federica Pellegrini e Mara Maionchi nel cast con Claudio Bisio e Frank Matano

14 maggio 2018 Anna Montesano

Italia's got talent cast

La campionessa di nuoto Federica Pellegrini e Mara Maionchi saranno i nuovi giudici di Italia’s got Talent e faranno compagnia a Claudio Bisio e Frank Matano, colonne del programma. Ricordiamo inoltre che Federica e Mara prenderanno il posto di Nina Zilli e Luciana Littizzetto. Intanto Federica Pellegrini, attraverso Instagram, ha espresso tutta la sua felicità per la nuova avventura che la attende: "Sono emozionata! Sono felice di affrontare questa nuova avventura e onorata di essere stata scelta come giudice del prossimo Italia's got Talente, poi con un gruppo del genere! Mamma mia non vedo l’ora di iniziare!" L'annuncio ha entusiasmato tutti i suoi fan che hanno commentato sotto il post con grande gioia. Ecco alcune reazioni social: "Che bella notizia. Un motivo in più per non perdere neanche una puntata".

CONFERMATI CLAUDIO BISIO E FRANK MATANO

E ancora: "Vai Fede, con dei mostri della simpatia come Matano e Claudio Bisio, ti divertirai un sacco. Lo seguo da sempre e quest'anno ancora più volentieri". "Una delle mie trasmissioni Preferite. Con Fede farete un audience da urlo. Ottima scelta. In bocca al lupo". Leggendo tra i messaggi, oltre l'entusiasmo per la presenza della Pellegrini, c'è anche tanta amarezza per l'assenza della Littizzetto. Riguardo i due pilastri del programma, Bisio e Matano che sono presenti per il quarto anno di seguito, in queste settimane sono entrambi protagonisti al cinema. Claudio Bisio con il film “Arrivano i Prof.”, mentre Matano è sul grande schermo dal 10 maggio con la commedia “Tonno Spiaggiato”. Entrambi aiuteranno le due colleghe introducendole nei ritmi e meccanismi di Italia’s got Talent. Non ci resta che attendere l'inizio dello show per ridere di gusto.

