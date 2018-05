KINGSMAN - SECRET SERVICE/ Su Rai 2 il film con Colin Firth (oggi, 14 maggio 2018)

Kingsman - Secret Service, il film in onda su Rai 2 oggi, lunedì 14 maggio 2018. Nel cast: Colin Firth, Taron Egerton e Mark Strong, alla regia Matthew Vaughn. Il dettaglio dela trama.

14 maggio 2018 Cinzia Costa

Il film in prima serata su Rai 2

COLIN FIRTH NEL CAST

Il film Kingsman - Secret Service va in onda su Rai 2 oggi, lunedì 14 maggio 2018, alle ore 21.20. Una pellicola del 2014 che è stata diretta da Matthew Vaughn (Kick ass, X-Men - L'inizio, The pusher) e interpretata da Colin Firth (Il discorso del re, Mamma mia, i film della saga di Bridget Jones), Taron Egerton (Robin Hood - Origins, Eddie the eagle - il coraggio della follia, Billionaire boys club) e Mark Strong (Grimsby - Attenti a quell'altro, Lanterna verde, Sherlock Holmes). Il film è tratto dall'omonima miniserie a fumetti scritta da Mark Millar e disegnata da Dave Gibbons. Si tratta del terzo film diretto da Vaughn tratto da un fumetto di Millar, dopo Kick Ass e Kick Ass 2. Del film è stato realizzato anche un sequel, Kingsman - Il cerchio d'oro, diretto ancora da Vaughn ed interpretato dallo stesso cast. Ma vediamo la trama del film nel dettaglio.

KINGSMAN - SECRET SERVICE, LA TRAMA DEL FILM

Gary "Eggsy" Unwin (Taron Egerton) è ancora un bambino quando il padre (Jonno Davies), un agente segreto, viene ucciso in missione. Il capo del padre, Galahad (Colin Firth), consegna quindi al piccolo una medaglia con riportato un numero di telefono. Eggsy potrà chiamarlo in ogni momento di difficoltà. Diventato adolescente, Eggsy vive in una sorta di incubo famigliare, la madre è un'alcolizzata e il ragazzo non riesce a legare con il burbero patrigno. Nonostante sia un giovane brillante e di talento Eggsy non ha prospettive nella vita e si lascia tentare da un gruppo di bulli e ladruncoli locali. Arrestato per furto d'auto al giovane non rimane altro da fare che comporre il numero lasciatogli anni prima da Galahad e che non aveva mai osato comporre in precedenza. Di fronte a lui compare quindi Galahad, che lo fa liberare e gli svela alcuni importanti segreti. Il padre era membro della Kingsman, un'agenzia di spionaggio privata nata alla fine della Prima Guerra Mondiale. Galahad vede in Eggsy del potenziale e gli offre di entrare nell'agenzia, dove tutti i portano nomi di Cavalieri della Tavola Rotonda, come Lancillotto. Eggsy accetta, ma una volta giunto alla sede del servizio segreto scopre che gli altri membri lo guardano con ostilità. Gli altri candidati alla carica di Lancillotto sono infatti giovani di elevata estrazione sociale, come i membri effettivi dell'agenzia, che vedono male l'inserimento di un ragazzo così poco qualificato.

