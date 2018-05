LOREDANO LECCISO/ L'ombra di Romina Power tra lei e Al Bano? (L'Intervista)

Romina Power sarà la protagonista de "L'intervista" di Maurizio Costanzo, in onda in seconda serata su Canale 5. Parlerà anche di Loredana Lecciso?

Loredana Lecciso, Al Bano e Romina Power

Loredana Lecciso, Romina Power e Jolanda Carrisi. Tre donne accomunate da un unico uomo, Al Bano Carrisi, il leone di Cellino San Marco, il cantautore più amato dagli italiani di tante generazioni. Un ruolo che ha sempre fatto vacillare la Lecciso, a volte sbatacchiata da qualche affermazione della Power, a volte sfiancata dalla costante opposizione della madre dell'ex compagno. Come ricorda al settimanale Chi, nessuna delle due donne di Carrisi l'ha spinta a lasciare il cantautore nel 2005. Si tratta della prima grande crisi della coppia, in occasione della partecipazione dell'artista a L'Isola dei Famosi. Di quel periodo la Lecciso ricorda con chiarezza la gelosia, soprattutto perché Al Bano non “spendeva una sillaba per me o per i bambini”. Diverso invece il sentimento che afferma di provare per la Power, con cui di certo non è mai stata in guerra per Al Bano. Il loro amore del resto è finito lo scorso Natale, quando la donna ha deciso di lasciare il paese natale dell'artista e di chiudere la porta del cuore. Ed ora l'unica cosa che si augura è che la sua separazione non rispecchi quella che Al Bano e Romina hanno vissuto in seguito alla frattura del loro matrimonio, che he definito 'disumana'. Soprattutto per i figli ed il rapporto che vuole abbiano con il legittimo padre.

L'ombra di Romina Power dietro alla crisi con Al Bano?

Un matrimonio mai realizzato: è questo il bilancio del rapporto d'amore che ha unito Loredana Lecciso ad Al Bano Carrisi per 18 lunghi anni. La loro unione tuttavia è stata di sicuro forte, come dimostra la nascita dei figli Al Bano Junior e Yasmine, anche se l'ex coppia ha parlato spesso nel corso del tempo di possibili nozze. Un lieto evento che non si è mai concretizzato a causa di forti incompatibilità di carattere, come confermato in un'intervista a DiPiù da Al Bano e non per il ritorno di Romina Power nella vita del cantante. Un punto su cui lo stesso Carrisi ha deciso di fare qualche chiarimento durante una puntata di Storie Italiane, dopo essere stato paragonato alla Svizzera dal giornalista Riccardo Signoretti, che ha visto nella sua mancata posizione come un consenso alle ambiguità spesso sottolineate dalla Power. Quest'ultima infatti ha giocherellato più volte sulla possibilità che l'ex coppia di un tempo ritornasse di nuovo insieme e non solo sul palco, ma per Al Bano è chiaro che la presenza dell'ex moglie non ha nulla a che vedere con la rottura con la Lecciso. Così come Romina non ha nulla a che vedere con il matrimonio che Loredana si è vista sfuggire dalle mani più volte nel corso della sua lunga storia d'amore. Il motivo, secondo Al Bano, è da ricercare in alcune cose successe all'interno dell'ex coppia e che hanno contribuito ad allontanare sempre di più l'ipotesi di nozze in arrivo.

