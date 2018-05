La scelta di Nilufar Addati è Giordano o Nicolò?/ Uomini e donne, registrazione in villa in questi giorni

A Uomini e Donne anche per Nilufar Addatti si sta avvicinando il momento della scelta. Per chiarirsi le idee ha passato il week-end in villa insieme ai due corteggiatori

Nilufar Adatti, tronista di Uomini e Donne

Dopo Nicolò che ha scelto Virginia, ora è il momento di Nilufar. La stagione di “Uomini e donne” sta giungendo alla conclusione e i più appassionati sono in grande attesa della scelta della tronista Nilufar Addati. Come Mariano, Nilufar arriva da Napoli, ma al contrario del suo collega compaesano, la tronista sembra avere le idee chiare su i suoi 2 corteggiatori, Giordano e Nicolò. Le ultime anticipazioni raccontano che anche Nilufar ha chiesto alla produzione di trascorrere qualche tempo con i suoi corteggiatori in quella villa di Roma dove anche Nicolò ha trascorso qualche tempo insieme alle due donne che lo corteggiavano. Si pensa che le immagini all’interno della villa siano state registrate proprio questo week-end e probabilmente andranno in onda martedì. Secondo alcune indiscrezioni all’interno della villa di Roma si sarebbero registrati molti momenti di grande passione con entrambi gli uomini. La scelta di Nilufar non sembra ancora essere chiara.

CHI È NILUFAR ADDATI?

Napoletana e viso già noto di “Uomini e donne”. Nilufar Addati aveva infatti già partecipato a un’edizione del dating show di Maria De Filippi durante il trono di Mattia Marciano che la partenopea corteggiava. Ma chi è la giovane tronista che è alla resa dei conti con i suoi due corteggiatori? Di origine napoletana e israeliana, Nilufar ha conquistato la simpatia di tutto il pubblico. Il suo nome significa “ninfea”, ha 19 anni e frequenta il primo anno di scienze della comunicazione. All’età di 11 anni i suoi genitori decidono di sposarsi; il padre decide di fare la grande dichiarazione d’amore alla madre in un momento di grande dolore, la mamma di Nilufar era ricoverata a causa di un tumore. Da grande vorrebbe fare la giornalista enogastronomica e vivere insieme al suo principe azzurro che deve essere, secondo lei, un uomo maturo, paziente, simpatico e molto rispettoso. Nilufar che si definisce una donna semplice e curiosa sta per fare la sua scelta nel programma della rete ammiraglia Mediaset, “Uomini e donne”.

LA SCELTA

La domanda è sempre quella: chi sceglierà? Giordano e Nicolò sono i suoi corteggiatori e insieme a loro ha appena trascorso un week-end romantico e ricco di passione all’interno della villa che la produzione ha messo a disposizione per la tranche finale del trono di Nilufar Addatti. Villa che aveva già visto protagonista il tronista Nicolò. In rete si dice che siano stati due giorni di grande passione con scene da bollino rosso. Probabilmente la scelta la vedremo la settimana prossima, ma chi è il favorito? Secondo le ultime indiscrezioni sarebbe stata la mamma ad aiutare Nilufar nella scelta da compiere, gli appassionati di gossip hanno notato che proprio la mamma, nelle ultime ore, abbia condiviso like sul profilo del corteggiatore Nicolò. Sarà proprio lui il fortunato? Di una cosa si è certi, con Nicolò la partenopea ha costruito un rapporto più saldo e sereno

