La vita in diretta/ Anticipazioni 14 maggio: il giorno della verità sulla morte di Roberta Ragusa

La vita in diretta torna in onda oggi, lunedì 14 maggio, su Raiuno: Francesca Fialdini e Marco Liorni conducono una nuova puntata dedicata all'attualità e al mondo del gossip.

14 maggio 2018 Stella Dibenedetto

Francesca Fialdini e Marco Liorni

La vita in diretta torna in onda oggi, lunedì 14 maggio, alle 15.15 su Raiuno. Francesca Fialdini e Marco Liorni conducono la prima puntata della nuova settimana del programma di Raiuno che, ogni giorno, fa compagnia agli italiani affrontando argomenti di attualità e di spettacolo. Quella che finirà tra poche settimane dovrebbe essere l’ultima stagione di Marco Liorni che, nella prossima stagione televisiva, dovrebbe lasciare il posto a Tiberio Timperi. Secondo i rumors, invece, sarebbe riconfermata Francesca Fialdini. La notizia non piace molto ai fans che apprezzano tantissimo la professionalità di Marco Liorni che, in questi anni, ha conquistato il pubblico di Raiuno portando a casa risultati importanti anche quando si è ritrovato a condurre il programma senza Cristina Parodi. Il pubblico de La vita in diretta, così, spera di rivederlo anche in autunno. In attesa di scoprire cosa accadrà, andiamo a leggere le anticipazioni della nuova puntata.

LA VITA IN DIRETTA: GLI ARGOMENTI DEL 14 MAGGIO

Quali argomenti saranno al centro della nuova puntata de La Vita in diretta? Marco Liorni e Francesca Fialdini si occuperanno di cronaca, attualità, ma anche di gossip e costume. Per la parte dedicata alla cronaca dovrebbe esserci spazio per il caso di Roberta Ragusa, la donna svanita nel nulla un giorno di gennaio di sei anni fa. Della scomparsa e della presunta morte di Roberta Ragusa è stato condannato, in primo grado, a 20 anni il marito Antonio Logli. Oggi è attesa la sentenza d’appello. C’è molta attesa per la decisione dei giudici. Antonio Logli appare tranquillo, forte del sostegno del figlio. Nella seconda parte del programma, quella dedicata ad argomenti più leggeri, Marco Liorni e Francesca Fialdini potrebbero tornare ad occuparsi del Royal Wedding ovvero delle nozze del Principe Harry e di Meghan Markle che si svolgeranno il 19 maggio.

