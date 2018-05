MARIA TERESA RUTA/ E la figlia Guenda Goria: le colpe della mamma dopo l'abbandono... (Che fuori tempo che fa)

Maria Teresa Ruta ha contribuito al successo appena registrato da Un posto al sole, la soap opera tutta italiana. Oggi sarà ospite di Che fuori tempo che fa

Maria Teresa Ruta

MARIA TERESA RUTA, LA PARTECIPAZIONE A UN POSTO AL SOLE

Maria Teresa Ruta ha contribuito al successo appena registrato da Un posto al sole, la soap opera tutta italiana che ha visto l'ex Miss Muretto entrare di diritto nel cast in qualità di guest star. Una partecipazione lampo, ma comunque significativa alla luce delle 5 mila puntate appena conquistate dal programma della Rai. Ed è sempre sull'emittente pubblica che rivedremo Maria Teresa Ruta ospite di Che fuori tempo che fa. Una delle glorie indiscusse degli anni Ottanta e Novanta, oggi forse un po' meno visibile rispetto al passato e più concentrata nel mondo teatrale, che il mese scorso l'ha premiata madrina di Italia mia. Il bel canto abbraccia la danza, la manifestazione solidale che ha unito la Scala di Milano a Vivi la danza e promossa dall'associazione Archimede. Senza dimenticare il successo registrato negli scorsi mesi con Sinceramente Bugiardi, lo spettacolo che l'ha vista al fianco della figlia Guenda Goria e sotto la regia di Pietro De Pascalis, un'unione che tra l'altro ha permesso alla conduttrice storica di consolidare il suo personale rapporto madre/figlia.

IL RAPPORTO CON LA FIGLIA GUENDA GORIA

Maria Teresa Ruta rimane uno dei volti storici del piccolo schermo italiano, anche se da diverso tempo non appare più spesso in tv come un tempo. L'ultima ospitata a Domenica In, dove è intervenuta come ospite al fianco di tanti colleghi e artisti del grande schermo. Una situazione diversa quella della figlia Guenda Goria, che di contro ha aumentato la propria presenza pubblica, sia al fianco della madre che in solitaria. Il rapporto fra le due non è stato di certo semplice in tanti anni, come evidente da uno sfogo pubblico fatto dalla figlia di Amedeo Goria, circa l'assenza costante di entrambi i genitori durante la sua infanzia e adolescenza. Un ritratto che la Ruta non ha smentito, ammettendo di essere stata distante fin da quel giorno in cui ha scelto di andare via di casa volontariamente. All'epoca Guenda aveva appena 17 anni e il secondogenito 14, ma per la conduttrice era sufficiente perché riuscissero a stare al mondo da soli. Voleva la loro indipendenza, come ha raccontato a Domenica In, che potessero crescere senza i condizionamenti di eventuali sue decisioni. E senza considerare che a Gian Amedeo sono state date meno attenzioni rispetto alla primogenita, dato che “prima che nascesse, avevo perso un bambino durante la gravidanza”.

