MEGHAN MARKLE E HARRY, IL MATRIMONIO/ Imbarazzo a corte: il padre della sposa vende foto per 100 mila sterline

Meghan Markle e il principe Harry diventeranno marito e moglie il 19 maggio: nuovo imbarazzo a corte per le foto che ritraggono Thomas Markle, padre della sposa.

14 maggio 2018 Annalisa Dorigo

Meghan Markle ed Harry Windsor

Mancano solo pochi giorni al royal wedding che sancirà il fatidico sì del principe Harry con la fidanzata Meghan Markle. La cerimonia è stata fissata per le ore 12:00 del 19 maggio nella cappella di San Giorgio al castello di Windsor, la stessa in cui il figlio di Carlo e Diana è stato battezzato. Gli invitati scelti dagli sposi sono circa 600, tra di essi però nessun uomo politico: per questo non è stata invitata né il primo ministro Theresa May né tanto meno Donald Trump (che a quanto pare non è in ottimi rapporti con la Markle. Non sarà del gruppo neppure l'ex presidente degli Stati Uniti Barack Obama, caro amico della coppia. Per mesi si è parlato della partecipazione della famiglia della sposa, a causa dei rapporti non troppo buoni soprattutto con fratelli e sorelle della futura principessa. Ed, in effetti, gli unici parenti a partecipare all'evento reale saranno i genitori della Markle. La madre la accompagnerà in macchina fino al castello mentre il padre sarà al suo fianco verso l'altare. Nessun altro parente è annoverato tra gli invitati.

MEGHAN MARKLE E IL PRINCIPE HARRY SPOSI: NUOVO IMBARAZZO A CORTE

Il conto alla rovescia per il matrimonio di Meghan Markle del principe Harry è ormai iniziato ma un nuovo grattacapo è caduto sulla coppia reale, creando imbarazzo a corte. Ad essere coinvolto in questo nuovo scandalo è Thomas Markle, il padre della sposa che lei avrà il suo fianco verso l'altare. Secondo i tabloid inglesi l'uomo, che in passato ha dovuto affrontare gravi problemi economici, si sarebbe accordato con un paparazzo per gli scatti di alcune foto relative ai preparativi delle nozze. Tali immagini mostrano il padre della sposa mentre prova l'abito da indossare il giorno delle nozze e, ancor prima, mentre guarda sul pc alcune foto della figlia e Harry. Ma un video incastrerebbe Thomas Markle, che avrebbe incontrato in un cafè londinese il fotografo Jeff Rayner per accordarsi su tutte le foto in questione. Un patto che avrebbe creato non poco imbarazzo a corte, soprattutto considerando quanto Harry e il fratello William si siano sempre opposti all'eccessiva intromissione dei paparazzi in seguito alla morte della madre Diana.

