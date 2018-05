Margot Kidder è morta/ Addio alla Lois Lane del Superman di Christopher Reeve: soffriva di disturbi psichici

Margot Kidder è morta, addio alla Lois Lane del Superman di Christopher Reeve: soffriva di disturbi psichici. Nel 1996 le venne diagnosticato un grave disturbo bipolare. Le ultime notizie

14 maggio 2018 Silvana Palazzo

Margot Kidder, Lois Lane del Superman di Christopher Reeve

Addio a Margot Kidder: l'attrice che ha vestito i panni di Lois Lane è morta all'età di 69 anni. Al momento non sono note le cause del decesso, avvenuto ieri nella sua casa di Livingston, nello stato del Montana. Lo riporta TMZ. Kidder era diventata famosa in tutto il mondo nel 1978 per il blockbuster di Richard Donner. Venne scelta nel ruolo della tenace giornalista innamorata di Superman, la donna per cui perde la testa il protagonista Clark Kent, interpretato da Christopher Reeve. Ed è stata proprio Lois a dare nel film il nomignolo di “Superman” all'eroe, un elemento narrativo che è stato poi aggiunto anche nella storica serie a fumetti. L'attrice, nata in Canada, fece parte della saga: recitò anche nei tre sequel successivi. Dopo questa esperienza, Margot aveva ottenuto la parte di Kathy Lutz nel cult horror Amityville Horror, aprendo così una nuova fase della sua carriera e ottenendo nuova popolarità.

MARGOT KIDDER: LA CARRIERA E I DISTURBI PSICHICI

La carriera di Margot Kidder cominciò quando viveva a Toronto, lavorando per il piccolo schermo. Negli anni Settanta partecipò a Quackser Fortune Has a Cousin in the Bronx accanto a Gene Wilder. Il grande passo arrivò nel 1973, quando Brian De Palma la chiamò per l'horror Le due sorelle, nel quale ha interpretato una delle due protagoniste. Ma è ricordata anche la versione cinematografica del Pigmalione, nel 1983, con Peter O'Toole, a cui seguì l'avvicinamento al teatro. Nel 1996 le venne diagnosticato un grave disturbo bipolare che la portò all'allontanamento dal cinema. Scomparve per alcuni giorni, venendo poi ritrovata in uno stato confusionale e all'insegna della paranoia. Rintracciata dalla polizia di Los Angeles, era stata ricoverata in una casa di cura per malattie mentali. l creatori della serie animata I Griffin le resero omaggio nell'episodio Il cavaliere nero, con un personaggio chiamato, appunto, Margot.

© Riproduzione Riservata.