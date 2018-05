Mariano Catanzaro lascia il trono?/ Uomini e donne, una segnalazione fa infuriare Maria De Filippi

A Uomini e donne le segnalazioni su Mariano Catanzaro continuano ad arrivare. L'ultima lo vede in atteggiamenti intimi insieme a una ragazza, esterna al programma. Come la prenderà Maria?

Mariano Catanzaro, tronista di "Uomini e donne"

Lo avevamo conosciuto da corteggiatore e i suoi modi bruschi e talvolta poco educati non sono mai piaciuti a tutti. Maria, però, gli ha concesso una nuova possibilità, questa volta la seduta è più importante e le responsabilità maggiori. Così Mariano Catanzaro è diventato un ufficiale tronista di “Uomini e donne”. Un ragazzo alquanto superficiale, Mariano, da cui non ci potevamo che aspettare esterne bizzarre e comportamenti alquanto stravaganti. Molto probabilmente Mariano, simpatico napoletano, non rappresenta l’uomo ideale che ogni genitore vorrebbe per propria figlia. Il suo trono, però, sembra già vacillare e si vocifera che possa abbandonare il programma per segnalazioni gravi riguardo il suo comportamento al di fuori del programma della rete ammiraglia Mediaset, o meglio a presunti accordi con alcuni agenti per far dirottare il suo trono che ad oggi non lo ha portato ad avere nessuna certezza riguardo alle donne che lo stanno corteggiando.

MARIA DE FILIPPI FURIOSA

La scorsa settimana il trono di Mariano è sembrato capitolare. Lui aveva qualcosa da dire che non riusciva più a tenere per sé e così ha denunciato a Maria De Filippi che un agente di una nota agenzia lo aveva contattato per proporgli un accordo. L’agenzia avrebbe pensato a mandare nuove ragazze a corteggiare Mariano perché, fino a quel momento, non aveva legato con nessuna in particolare. Mariano nel frattempo è stato intimidato proprio dallo stesso agente, preparandolo alla fine della sua comparsata televisiva. L’uomo avrebbe, infatti, dichiarato che avrebbe reso pubblica la vera notizia con tanto di prove. L’intera redazione di Uomini e donne, insieme alla padrona di casa, si sente presa in giro dal napoletano che rischia di essere allontanato dalla trasmissione senza avere la possibilità di terminare il trono.

LE ANTICIPAZIONI DI OGGI

Mariano ha numerose dita puntate addosso che lo accusano di aver manovrato il proprio trono, ma nel frattempo le segnalazioni che lo riguardano continuano ad arrivare rovinando, la reputazione del napoletano, in via nazionale. Durante la puntata di oggi verrà raccontato che Mariano ha partecipato, in data 1 maggio 2018, a un evento in cui è stato visto in atteggiamenti molto intimi con una ragazza. Il fatto che Mariano abbia partecipato all’evento è noto perché sui social sono presenti le fotografie, ma lui negherà fermamente di essersi baciato con un’altra ragazza. Gianni Sperti, oggi, lo accuserà duramente, ritenendolo un tronista e un uomo poco serio e poco rispettoso nei confronti delle due ragazze rimaste a corteggiarlo. Il napoletano continuerà a negare, ma le segnalazioni continuano a rovinare il suo percorso all’interno di “Uomini e donne”. Questa volta come la prenderà la De Filippi? Mariano abbandonerà il programma?

