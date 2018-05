Miami Supercops (I poliziotti dell'8a strada)/ Su Rete 4 il film con Bud Spencer (oggi, 14 maggio 2018)

Miami Supercops - I poliziotti dell'8a strada, il film in onda su Rete 4 oggi, lunedì 14 maggio 2018. Nel cast: Bud Spencer, Terence Hill e Kackie Castellano, alla regia Bruno Corbucci.

14 maggio 2018 Cinzia Costa

Il film in prima serata su Rete 4

NEL CAST ANCHE TERENCE HILL

Il film Miami Supercops - I poliziotti dell'8ª strada va in onda su Rete 4 oggi, lunedì 14 maggio 2018, alle ore 21.15. Una commedia del 1985 scritta e diretta da Bruno Corbucci (Squadra antiscippo, Cane e gatto, Django) ed intepretata da Bud Spencer e Terence Hill (Lo chiamavano Trinità, Altrimenti ci arrabbiamo, I due sperpiedi quasi piatti). Questo è il quindicesimo film interpretato dalla coppia di attori, che si ritroveranno solo 10 anni dopo per interpretare Botte di Natale, diretto dallo stesso Hill, che si rivelò però di scarso successo. Il sodalizio fra gli attori si è quindi interrotto perchè, ormai avanti con l'età, i due non erano più in grado di realizzare le scene d'azione che li avevano resi celebri. Ma ecco la trama del film nel dettaglio.

MIAMI SUPERCOPS - (I POLIZIOTTI DELL'8A STRADA), LA TRAMA DEL FILM

Doug Bennet (Terence Hill) eSteve Forrest (Bud Spencer) sono due amici ed ex colleghi poliziotti. Steve ha infatti lasciato la polizia perchè stanco della burocrazia che rallenta e rende spesso inefficace la giustizia. Nel passato i due hanno contribuito ad arrestare Joe Garret (Richard Liberty). Quest'ultimo era colpevole di aver realizzato una rapina in banca da 20 milioni di dollari. Il bottino non era però mai stato ritrovato e Garrett, in prigione, non aveva mai parlato con nessuno di dove avesse nascosto i soldi. Quando Garrett viene rilasciato Doug si rende conto che è necessario seguire il criminale e riaprire il caso per capire dove sono finiti i soldi della rapina. Steve però non vorrebbe saperne di tornare a vestire la divisa. Quando Garrett viene però trovato morto il burbero ex poliziotto non può più rifiutarsi di dare una mano al vecchio collega. I due cominciano così ad indagare, partendo dalla camera d'albergo dove Garrett è stato trovato morto, e arrivano fino a Charro (William Jim), un pellerossa amico del rapinatore che si rivelerà un prezioso alleato. Il caso però si rivela molto intricato e porta fino a Robert Delmann (Ken Ceresne), un ricco uomo d'affari apparentemente integerrimo e rispettato da tutti ma dal passato poco chiaro.

