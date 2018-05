Nicolò Brigante e Virginia Stablum/ Uomini e donne, la coppia ospite in puntata, e su Marta Pasqualato?

La neo-coppia, Nicolò e Virginia, si sta godendo le prime settimane lontane dai riflettori di Uomini e donne. Ora stanno organizzando le vacanze estive insieme

Nicolò Brigante, 23 anni, Virginia Stabium 19 anni

Una coppia molto amata del trono classico di questa stagione. Lui, il tronista, è Nicolò Brigante, lei, la corteggiatrice, è Virginia Stablum. La dichiarazione d’amore, nonché scelta, di Nicolò è avvenuta lo scorso 2 maggio. Durante le prime settimane, lontani dalle telecamere, i due fidanzati hanno imparato a conoscersi meglio, ma i fan che li seguono sui social si sono preoccupati perché le foto insieme pubblicate sono state poche. I primi hanno supposto una rapida rottura, ma per tranquillizzare i propri seguaci Virginia e Nicolò parteciperanno alla puntata di oggi di “Uomini e Donne”. A quanto raccontano le anticipazioni che riguardano la puntata di oggi, Nicolò racconterà di essere stato molto impegnato per lavoro, ma per il prossimo week-end ha intenzione di far incontrare a Virginia la sua famiglia. Durante il blocco che li vedrà protagonisti la redazione omaggerà la coppia con un regalo: un viaggio. Chissà per quale metà partirà la neo coppia.

VIRGINIA E NICOLO’ LONTANO DAI RIFLETTORI

Giovanissimi, lui 23 anni, lei 19. Nicolò e Virginia si sono conosciuto davanti alle telecamere di “Uomini e donne” e da due settimane hanno iniziato a vivere la loro storia d’amore. Ai giornalisti di “uomini e donne magazine” i due raccontano come sono stati i primi momenti di solitudine, lontani dai riflettori e dalle telecamere. Nicolò racconta di essersi sentito ancora osservato, anche dopo essersi allontanato dagli operatori, “inizialmente c’è stato dell’imbarazzo, la situazione era paradossale e opposta a tutte le esterne che avevamo fatto. Non sei abituato a quella libertà”. Lei invece racconta quella prima ora insieme come un momento bellissimo: “Ci siamo sciolti e abbiamo iniziato a parlare dei retroscena del programma, delle emozioni che abbiamo vissuto in questi sei mesi”. Ventiquattro ore magiche per i due fidanzati, durante la notte raccontano di aver parlato per tutto il tempo, senza mai dormire: “Eravamo curiosi di conoscere l’uno i pensieri dell’altro”. Certo, sarà stato strano per Virginia e Nicolò poter passare così tanto tempo insieme senza dover chiedere il permesso a nessuno per parlarsi o abbracciarsi. “Sul trono mi ha fatto penare. Mi vendicherò per questi mesi”, scherza Virginia.

PROGETTI PER IL FUTURO

Entrambi amano viaggiare, così Nicolò e Virginia, stanno già pensando a dove trascorrere la loro estate, la prima insieme. A lui piacerebbe andare a Formentera o Mykonos e, anche lei, sembra appoggiare queste mete. Di convivenza ancora non si parla, anche se Nicolò non escluderebbe l’ipotesi, ma lei rimane con i piedi per terra, vuole fare le cose con calma. “Spostarsi è facile e troveremo il modo di vederci. Di amore ancora non si parla, ma raccontano di aver vissuto una prima settimana molto felice, Nicolò è soddisfatto della scelta fatta, “Virginia si è dimostrata esattamente come l’avevo immaginata”. Lei racconta di essersi sentita al centro della sua vita, “La dolcezza di Nicolò mi ha travolta”. Tra poco inizierà una nuova stagione di Temptation Island, a Nicolò piacerebbe l’idea di partecipare insieme a Virginia, ma lei ammette che l’idea di iniziare un nuovo programma sarebbe da valutare e aggiunge che, con la sua gelosia, probabilmente non riuscirebbe a resistere.

