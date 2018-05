Paolo Fox / Oroscopo oggi 14 maggio 2018: Sagittario pronto a vivere giorno per giorno, e gli altri segni?

14 maggio 2018 - agg. 14 maggio 2018, 9.33 Matteo Fantozzi

PAOLO FOX OROSCOPO DI OGGI 14 MAGGIO 2018

Andiamo ora a vedere da vicino l'oroscopo di Paolo Fox, analizzandolo segno per segno. Ariete: questa giornata è molto importante insieme a quella di martedì dato che Mercurio e Urano entrano nel segno del Toro e questo influenza tutti i segni zodiacali. In questi giorni si sta pensando di più all'aspetto pratico ed economico della vita. Si sta cercando di risolvere qualche cosa che è rimasta sospesa. I rapporti con il segno del Toro in questi giorni potrebbero essere molto importanti per chi sta cercando dei legami diretti. Sarà il momento di trovare delle svolte, cercando di regalare in diverse situazioni molto importanti da gestire. Sagittario: ottime stelle per il segno in questione con un cielo importante. E' stato programmato di volere fare poche cose durante l'estate. Vi è qualcosa che va in contrasto con ciò che realmente desiderate. Adesso si sta vivendo giorno per giorno. L'amore recupera per la fine del mese anche se in questi giorni ci si sente leggermente a disagio.

CAPRICORNO E ACQUARIO ALLE PRESE CON SETTIMANE COMPLICATE E DIVERSE

Partiamo da Capricorno e Acquario. Capricorno: i nati sotto questo segno vivranno una settimana molto importante. Entro il venti del mese sarà probabile l'arrivo di una bella notizia o di una grande novità. Ora c'è davvero molta energia e inoltre più ci si sente in difficoltà e più si diventa forti e si affrontano nuove realtà. In qualche modo le prove non si fermano. Acquario: lunedì e martedì sono giornate a ribasso. Si è un po' critici con sé stessi. Si deve pensare a ciò che è giusto fare, non quello che può portare consensi. Questo a volte porta a limitarsi. Si prova a cercare di pensare di più a sé stessi e sia giusto per la vita. Si è il segno dell'amicizia e si ama piacere. L'obiettivo è quello di essere leggermente più egoisti ed evitare di sacrificarsi sempre per gli altri come è accaduto fin troppo spesso.

DELUSIONE PER IL LEONE, NE' CARNE NE' PESCE

Voltiamo ora pagina e andiamo a vedere quei segni zodiacali che si possono considerare né carne né pesce. Il Leone vive un momento di delusione soprattutto se una persona ha deciso di cambiare strada e di allontanarsi dalla vita. Il segno però è molto forte e coraggioso e in amore cerca di guardare verso prospettive molto positive per il futuro. La Vergine è in un momento di ansia e potrebbe vivere delle ore complesse. Nonostante questo in amore si sta costruendo un bel progetto che alla fine vedrà volare in alta quota grazie a un giugno e luglio dall'alto tasso di emozioni. Presto delle prospettive interessanti potrebbero trasformarsi in realtà ma si dovranno affrontare degli stress fisici non facilissimi da superare. Servirà grande forza e magari anche l'appoggio di una persona a cui si tiene in maniera particolare.

ARIETE SODDISFAZIONI, TOP E FLOP

L'analisi dell'oroscopo di oggi, lunedì 14 maggio 2018, parte dai top e flop seguendo quanto raccontato da Paolo Fox a LatteMiele. Giornata molto interessante per l'Ariete che può portare a delle soddisfazioni soprattutto per la presenza nel segno di Mercurio e Urano che entrano nel segno del Toro e portano un'influenza importante. Si stanno lasciando alle spalle anche i problemi vissuti nell'ultimo periodo. Inizio settimana moto positivo anche per il Toro che nel lavoro potrebbe vivere un cambiamento interessante. Non di certo al massimo i Gemelli che vive qualche tormento e non riesce a superare alcuni momenti non di facilissima lettura. Lo Scorpione vive un momento difficile anche perché si dovrà tenere testa a una provocazione non facile da affrontare. E' questo il momento in cui molte cose potrebbero cambiare e regalare una svolta interessante. Attenzione a valutare le cose con intelligenza e senza fretta.

