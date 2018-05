POMERIGGIO 5/ Anticipazioni 14 maggio: Barbara D'Urso e le novità dalla casa del Grande Fratello 15

Pomeriggio 5 torna in onda oggi, lunedì 14 maggio, alle 17.10 su canale 5: Barbara D'Urso racconta le ultime novità della casa del Grande Fratello 2018.

14 maggio 2018 Stella Dibenedetto

Barbara D'Urso

Barbara D’Urso torna a condurre una nuova puntata di Pomeriggio Cinque. Dallo studio di Roma, la conduttrice è pronta per fare compagnia agli italiani, a partire dalle 17.10 su canale 5. Dopo aver portato a casa l’ennesimo successo con Domenica Live incollando davanti ai teleschermi più di due milioni di telespettatori, Barbara D’Urso torna al timone di Pomeriggio Cinque che va in onda da Cinecittà. Come in ogni puntata, anche in quella odierna ci saranno diversi argomenti. La prima parte della puntata sarà dedicata alla cronaca. Oltre alle novità sulla sentenza d’appello per Antonio Logli, il marito di Roberta Ragusa, condannato a 20 anni in primo grado, Barbara D’Urso darà spazio ai problemi degli italiani. La D’Urso, infatti, continua ad occuparsi della sicurezza dei bambini nelle scuole e degli anziani nelle case di riposo che, spesso, subiscono maltrattamenti. La conduttrice chiede da tempo le telecamere in tali strutture: tornerà ad occuparsi della cosa anche oggi?

POMERIGGIO 5: LE NOVITA’ DALLA CASA DEL GRANDE FRATELLO 2018

La seconda parte della nuova puntata di Pomeriggio Cinque sarà dedicata al Grande Fratello 2018 che tornerà in onda domani sera, in prima serata su canale 5. Come ha spiegato su Instagram Stories, oggi pomeriggio, insieme ai suoi ospiti, Barbara D’Urso parlerà delle ultime novità del Grande Fratello. Nelle ultime ore, nella casa più spiata d’Italia, è successo davvero di tutto con i concorrenti che, in massa, si sono scagliati contro Luigi Favoloso, reo di aver fatto uno scherzo ad Alberto scatenando una guerra in casa. Alessia, infatti, ha accusato Favoloso di averci provato con lei e ha litigato anche con Mariana. Cosa succederà nella prossima puntata del reality? Barbara D’Urso svelerà qualche anticipazione e mostrerà i servizi che serviranno a spiegare tutto ciò che sta accadendo nella casa della porta rossa.

© Riproduzione Riservata.