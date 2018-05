PREDATORS/ Su Rai 4 il film con Adrien Brody (oggi, 14 maggio 2018)

Predators, il film in onda su Rai 4 oggi, lunedì 14 maggio 2018. Nel cast: Adrien Brody, Laurence Fishburne e Alice Braga, alla regia Nimrod Antal. La trama del film nel dettaglio.

14 maggio 2018

Il film in prima serata su Rai 4

NEL CAST ADRIEN BRODY

Il film Predators va in onda su Rai 4 oggi, lunedì 14 maggio 2018, alle ore 21.00. Una pellicola horror e di fantascienza che è stata diretta nel 2010 da Nimrod Antal ed è il terzo episodio della saga di Predator, iniziata nel 1987 con Predator (che aveva tra gli interpreti Arnold Schwarzenegger) e Predator 2 (1990). Il film ha avuto anche due crossing over con la saga di Alien, Alien vs Predator (2004) e Alien vs Predator 2 (2007). A fine 2018 dovrebbe uscire un nuovo episodio del filone principale, The Predator. Il cast di Predators è composto dagli attori Adrien Brody (Royce), Alice Braga (Isabelle), Danny Trejo (Cuchillo) e Laurence Fishburne (Roland Noland). Il film non ha avuto un grande successo, incassò comunque più di 120 milioni di dollari in tutto il mondo. Danny Trejo, è stato scelto per il ruolo di Chucillo in quanto nella sceneggiatura originale c'era scritto che il personaggio di Chucillo "assomigliava proprio a Danny Trejo". Ma ecco nel dettaglio la trama del film.

PREDATORS, LA TRAMA DEL FILM

Royce e il gruppo di contrabbandieri e mercenari a cui si accompagna vengono paracadutati in una foresta lussureggiante, ma nessuno di loro sa nè dove si trovano nè perché sono lì. Partono dunque in esplorazione e ben presto trovano macabri segni di altre presenze viventi oltre a loro. Si imbattono infatti prima in un cadavere umano, poi in un accampamento dove ci sono anche cadaveri alieni. Royce ricorda alcuni racconti e capisce che sono finiti su un pianeta artificiale abitato dai Predator. Ben presto anche lui e il suo gruppo devono difendersi dagli attacchi di queste creature che sono perennemente a caccia. Royce incontra Noland, un soldato che è rimasto sul pianete per molto tempo e che è quasi impazzito, ma è sopravvissuto. Noland spiega che ci sono due gruppi di Predator, e che devono cercare di allearsi con quelli più "mansueti" per avere speranze di sopravvivenza.

