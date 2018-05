ROMINA POWER/ Dal matrimonio con Al Bano alla scomparsa di Ylenia Carrisi (L'intervista)

Romina Power è la protagonista della prima puntata de “L’intervista” di Maurizio Costanzo: un inedito ed esclusivo faccia a faccia tra il giornalista e la cantante.

Romina Power e Maurizio Costanzo

È arrivato ora il momento di Romina Power di fare il bilancio della propria vita e carriera, dopo essere ritornata a interessare le pagine di gossip per via del suo precedente matrimonio con Al Bano Carrisi. Romina Power sarà infatti ospite di Maurizio Costanzo e del suo programma L'Intervista di oggi, lunedì 14 maggio 2018, in occasione del ritorno su Canale 5 della nuova stagione. La vita della cantante è stata di certo ricca e piena di nubi allo stesso tempo, ma non tutte sono collegate all'ex marito. L'arte li ha uniti ancora una volta, ma la Power del resto ha lo spettacolo che le scorre nelle vene. Lo dimostra la sua nascita, avvenuta grazie alle nozze fra il padre Tyrone Power e la madre Linda Christian. Due presenze importanti nella sua vita e professione, soprattutto se si considera l'influenza del genitore e attore cinematografico. Il bel tenebroso, come viene ancora ricordato a Hollywood per i ruoli interpretati in tante pellicole fin dagli anni Trenta, colui che per tanti anni ha messo in luce Romina più come "figlia di" che come artista a se stante. Ed è forse un segno del destino che a distanza di oltre 100 anni dalla nascita dell'artista sia nato il nipote della Power, il figlio di Cristel Carrisi e Davor Luksic, nato lo scorso 10 maggio.

Il rapporto con Al Bano

Indiscutibile che il legame fra Romina Power e Al Bano Carrisi non avrà mai fine. Anche se il cantautore ha degli atteggiamenti che spesso fanno innervosire l'ex moglie, l'artista ha sottolineato che le loro due voci, unite insieme, formano una vibrazione in grado di scuotere l'essenza di chi li ascolta. Dopo tutto è un dettaglio che non sfugge ai milioni di fan che in seguito al loro distacco artistico, hanno continuato ad acclamare l'ex coppia ancora sul palco. E sembra esserci molto di più, visto che la Power non può di certo dimenticare il padre dei suoi figli, l'uomo con cui ha condiviso tanti anni ed un matrimonio fortunato. Lo dimostra anche il fatto che negli anni, ha svelato ne L'Intervista, non si sia mai innamorata di nessun altro uomo. E più che al divorzio, la cantante preferisce ancora una volta pensare che agli occhi della Chiesa lei e Al Bano non si siano mai divisi. Sono ancora marito e moglie, anche se il divorzio legale è giunto ormai in via ufficiale nel 2012, anche se la separazione ha avuto inizio a fine anni Novanta, come ricorda Il Corriere del Mezzogiorno. Un divorzio doloroso, come ha sempre sottolineato la Power. La pagina più dura della sua vita, che alla fine l'ha lasciata svuotata. Un evento che tra l'altro è avvenuto pochi anni dopo la scomparsa della figlia maggiore Ylenia Carrisi.

© Riproduzione Riservata.