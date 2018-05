Report / Anticipazioni: ecco tutti i servizi della puntata, dalle criptovalute ai “Buoni a nulla” (14 maggio)

Report ecco le anticipazioni e tutti i servizi di oggi, lunedì 14 maggio 2018: dalle criptovalute ai “Buoni a nulla”, la nuova puntata in onda nel prime time della terza rete di casa Rai.

14 maggio 2018 Valentina Gambino

Report, tutti i servizi di stasera

Torna questa sera, dalle 21.15 in poi, il nuovo appuntamento con Report in onda sulla terza rete di Casa Rai. Tra le inchieste della settimana, una dal titolo "Fuori controllo", di Bernardo Iovene. Nel magazzino Conad del centro Italia su 400 lavoratori 380 lavorano lì tramite una cooperativa esterna, che regolarmente cambia limitando di molto tutti i diritti dei lavoratori. Nei cantieri navali della Fincantieri a Porto Marghera, su cinquemila impiegati, quattromila sono forniti da 300 società esterne e svolgono la loro attività per 3-4 euro l’ora senza alcun diritto. Questo particolare sistema definito “paga globale” rappresenta una vera illegalità di massa che gli organi prescelti al loro effettivo controllo non riescono a legalizzare. La vigilanza degli ispettorati del lavoro vive un periodo di forte cambiamento che ne sta notevolmente abbassando l’efficienza: dal 1 gennaio 2017 gli ispettori del ministero del Lavoro, dell’Inps e dell’Inail sono stati riuniti nell’Ispettorato Nazionale del Lavoro (INL), ma i dipendenti di Inps e Inail non sono confluiti nel nuovo ente.

Report, tutti i servizi di stasera

I servizi di Report proseguiranno anche con le indagini sulle "criptovalute", per un approfondimento di cui si occuperà Giuliano Marrucci. Nate appena tre settimane dopo il crollo di Lehman Brothers, da un’idea di un personaggio rimasto attualmente anonimo, le criptovalute a gennaio sono giunte a capitalizzare oltre 600 miliardi di euro, dieci volte il valore di aziende come Eni, Enel o Intesa Sanpaolo. Poco tempo dopo il mercato è crollato a picco per poi ridursi notevolmente: è arrivato alla fine? Oppure ci sarà un modo per potersi riprendere? La successiva inchiesta del programma di Rai3 ha per titolo "Scripta volant" e sarà curata da Francesca Ronchin. Il report indagherà su ciò che gira attorno ai volantini pubblicitari e la fine che fanno quando non vengono distribuiti. Spazio poi per il servizio dal titolo "Buoni a nulla", di Cecilia Andrea Bacci. I loghi delle società che emettono i buoni pasto annualmente muovono l’economia per tre miliardi di euro. Nonostante il loro utilizzo, non tutti li accettano…

© Riproduzione Riservata.