SAHARA/ Su Tv8 il film con Matthew McConaughey (oggi, 14 maggio 2018)

Sahara, il film in onda su Tv8 oggi, lunedì 14 maggio 2018. Nel cast: Matthew McConaughey, Penelope Cruz e Lambert Wilson, alla regia Breck Eisner. La trama del film nel dettaglio.

14 maggio 2018 Cinzia Costa

Il film in prima serata su Tv8

NEL CAST MATTHEW MCCONAUGHEY

Il film Sahara va in onda su Tv8 oggi, lunedì 14 maggio 2018, alle ore 21.30.Una pellicola d'avventura che è stata diretta nel 2005 dal regista Breck Eisner, ed è stata tratta dall'omonimo romanzo di Clive Cussler. Quest'ultimo però prese le distanze dal film, dicendo che aveva ben poco a che fare con il suo libro. Nel cast gli attori protagonisti sono Matthew McConaughey, che interpreta il ruolo di Dirk Pitt, e Penelope Cruz, che veste i panni di Eva Rojas. Nel cast figura anche Lambert Wilson che recita la parte di Yves Massarde. Il film Sahara è stato premiato come miglior film con un Irish Film and Television Awards ma non ebbe una buona accoglienza ai botteghini, dove incassò appena la metà di quello che era costato. Una delle imbarcazioni che appaiono nel film è quella che fu realmente usata per il recupero del relitto del Titanic. Tutto il cast del film dovette prendere lezioni per imparare a cavalcare un cammello, dovevano salirgli in groppa e restarci sopra per novanta minuti mentre l'animale galoppava al fianco di un treno. Ma vediamo adesso la trama del film nel dettaglio.

SAHARA, LA TRAMA DEL FILM

Eva Rojas è una dottoressa che lavora in Africa e che scopre come ci sia una misteriosa epidemia che si fa di giorno in giorno più grave. Mentre indaga per scoprirne l'origine viene però assalita da un gruppo di malviventi. Viene salvata dall'intervento di Dirk Pitt, il quale invece è sulle tracce di una nave statunitense che doveva essere giunta in Africa circa un centinaio di anni prima carica di monete d'oro. Il percorso della dottoressa e dell'avventuriero a questo punto procede di pari passo verso il Mali, dove dovrebbe aver avuto origine l'epidemia e dove Dirk spera di trovare qualche indizio in più sulla nave Texas e sul suo prezioso carico.

