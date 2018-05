STRISCIA LA NOTIZIA/ Anticipazioni 14 maggio: Rajae incontra Laura Boldrini per l'Iva sugli assorbenti

Striscia la Notizia torna in onda oggi, lunedì 14 maggio, alle 20.35 su canale 5: il tag satirico condotto da Ficarra e Picone torna ad occuparsi del Grande Fratello.

Nell'appuntamento di questa sera di Striscia la notizia, l'inviata Rajae Bezzaz torna ad occuparsi dell’Iva sugli assorbenti in Italia e incontra l’ex Presidente della Camera Laura Boldrini, che esprime la sua solidarietà alla campagna lanciata dal tg satirico e dichiara: «Questa imposta dovrebbe essere abolita. Non reputo giusto gravare su questo quando si possono tassare i grandi patrimoni o le transazioni finanziarie, anziché un bene che per noi donne è di prima necessità». Striscia aveva già documentato come in Italia gli assorbenti non sono considerati un bene essenziale e, di conseguenza, hanno l’Iva al 22% come le automobili e i televisori. Ben diversa però è la situazione all'estero: Canada e Irlanda hanno definitivamente abolito la tassa sugli assorbenti; Francia, Olanda e Spagna l’hanno abbassata al 5,5%, e la Gran Bretagna al 5%. (Aggiornamento di Anna Montesano)

I retroscena su Luigi Favoloso e il Grande Fratello?

Oggi, lunedì 14 maggio, inizia un’altra settimana in compagnia di Striscia la Notizia. Dalle 20.35, su canale 5, Ficarra e Picone, con la loro simpatia ed ironia conducono una nuova puntata del tg satirico di Antonio Ricci, pronto a smascherare truffe ai danni dei cittadini. Ogni giorno, gli inviati di Striscia, girano l’Italia per dare voce ai cittadini che non riescono a risolvere i propri problemi attraverso le istituzioni. Ogni inviato si occupa di argomenti diversi. Edoardo Stoppa è l’amante degli animali che, con l’aiuto di Striscia, porta a galla i maltrattamenti a cui sono sottoposti gli animali; Luca Abete è l’inviato per la Campania mentre Pinuccio è quello della Puglia. Sono diverse anche le rubriche come quella di Cristiano Militello, autore di “Striscia lo striscione” che, ogni lunedì, mostra gli strafalcioni dell’ultima giornata di campionato di calcio, compresi i gol più belli e le simulazioni più clamorose.

STRISCIA LA NOTIZIA: NOVITA’ SUL GRANDE FRATELLO?

Striscia la Notizia continua ad occuparsi di reality. Il tg satirico di Striscia la Notizia, da qualche settimana, ha cominciato ad occuparsi del Grande Fratello mandano in onda servizi sulle segnalazioni del pubblico. Uno dei servizi più discussi è quello sull’eliminazione di Aida Nizar in seguito alla quale il pubblico ha rumoreggiato non accettando il verdetto. Nella nuova puntata, Striscia potrebbe tornare ad occuparsi del Grande Fratello, in particolare di Luigi Favoloso, finito al centro di alcuni rumors secondo i quali dovrebbe lasciare volontariamente il reality sostenendo di voler risolvere la situazione con Nina Moric. Secondo quanto sta circolando sul web, l’uscita di scena di Favoloso sarebbe una mossa del reality per salvare il salvabile. Striscia svelerà la verità su tali indiscrezioni? Lo scopriremo questa sera.

