THE INTERPRETER/ Su Rete 4 il film con Nicole Kidman e Sean Penn (oggi, 14 maggio 2018))

The interpreter, il film in onda su Rete 4 oggi, lunedì 14 maggio 2018. Nel cast: Nicole Kidman, Sean Penn, e Catherine Keener, alla regia Sidney Pollack. Il dettaglio della trama.

14 maggio 2018 Cinzia Costa

Il film The interpreter va in onda su Rete 4 oggi, lunedì 14 maggio 2018, alle ore 23.20. Un thriller del 2005 diretto da Sidney Pollack. I due attori protagonisti del film sono Nicole Kidman, che interpreta il personaggio principale, l'interprete Silvia Broome, e Sean Penn che veste i panni di Tobin Keller, un agente dei Servizi Segreti. Nel cast del film figurano anche Catherine Keener (Dot Woods) e Earl Cameron (Edmond Zuwanie). Questo è l'ultimo film diretto dal famoso regista Sidney Pollack, che morì tre anni dopo averlo diretto. The interpreter ha vinto alcuni premi, tra i quali un Huabiao Awards come miglior film straniero. The interpreter in America è stato vietato ai minori di 13 anni per via delle scene di violenza, per il linguaggio inappropriato e per la presenza di alcune scene di sesso. Sidney Pollack è uno dei primi registi che ha avuto il permesso di girare all'intero del Palazzo di Vetro di New York. Quello stesso permesso fu negato, ad esempio, ad Alfred Hitchcock per il suo film Intrigo Internazionale (North by Northwest, 1959). Ma ecco nel dettaglio la trama del film.

Silvia Broome è un'interprete presso il Palazzo di Vetro, sede delle Nazioni Unite a New York. La donna però è cresciuta in Africa, nello stato del Matobo. Un giorno ascolta casualmente una conversazione che parla di un attentato ai danni di Zuwanie, presidente del Matobo, in realtà suo dittatore. Silvia decide di denunciare la cosa e da quel momento viene affiancata da due agenti dei servizi segreti. Stringe un legame molto forte in particolar modo con uno dei due, Tobin Keller. La situazione si fa più complessa quando Keller scopre che in passato Silvia ha fatto parte della resistenza matobana, e che alcuni suoi familiari sono stati uccisi dal regime dittatoriale di Zuwanie.

