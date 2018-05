TYRONE POWER/ Chi è? Romina ricorda il padre con Maurizio Costanzo (L'Intervista)

Durante "L'intervista" di Maurizio Costanzo, Romina Power ricorderà anche il padre Tyrone Power. Il divo di Hollywood è scomparso nel 1958, quando la cantante aveva solo 7 anni.

Il ricordo del padre, Tyrone Power

Il nome di Tyrone Power è associato fin dagli anni Trenta al periodo d'oro di Hollywood. Si tratta infatti del primo attore che ha dato un senso alla parola divo, riuscendo a catturare l'attenzione americana e poi mondiale grazie a un mix di fascino e bellezza. A questo si aggiunge anche la nascita di Romina Power, avvenuta grazie al matrimonio in seconda nozze con Linda Christian, e a quella dell'ultimo figlio Tyrone William IV, l'unico maschio e quarto a portare il nome dell'antenato e bisnonno omonimo. E anche se Tyrone Power non conoscerà mai il figlio, a causa di una morte prematura avvenuta a causa di un infarto sul set di “Salomone e la regina di Saba”, diretto da King Vidor, gli trasmetterà in qualche modo la sua eredità come attore e artista di larga fama, così come avvenuto nelle generazioni precedenti. In un'intervista a Domenica Live di quattro anni fa, Tyrone Junior ha ricordato in particolare come il padre ha sempre manifestato il desiderio di avere un figlio, dato che la primogenita è Romina e la secondogenita Taryn. Uno scherzo del destino quindi che l'attore non sia riuscito a coronare il suo sogno a causa di un malore improvviso e che sia deceduto pochi mesi dopo aver sposato Deborah Ann Montgomery Minardos, quando la terza moglie era appena rimasta incinta.

Il matrimonio con Linda Christian

Il legame con l'Italia per Romina Power inizia fin dalla decisione del padre Tyrone Power di sposarsi in Italia. L'attore americano ha scelto infatti di unirsi in matrimonio a Linda Christian con una cerimonia nella Capitale, presso la Chiesa di Santa Francesca Romana. All'epoca le loro nozze sono state considerate le seconde del secolo in termini di importanza, successive solo alla cerimonia di Elisabetta d'Inghilterra. E anzi, un documento storico e video che in quegli anni è stato realizzato dall'Istituto Luce sottolinea come in realtà lo strascico della Christian fosse di due metri più lungo rispetto a quello della regnante. Un lieto evento che ha raccolto una folla corposa nella Capitale, grazie alla partecipazione di tanti cittadini italiani ignari che da lì a poco avrebbero ricevuto come regalo dall'attore la nascita della figlia Romina. Clicca qui per vedere il video delle nozze di Tyrone Power e Linda Christian. Ed anche l'artista non potrà mai dimenticare il legame avuto con il genitore, di cui spesso pubblica delle foto sui social. Scatti malinconici, collegati a momenti dorati della sua infanzia, quando ancora piccolissima, sedeva al fianco di Tyrone Power.

