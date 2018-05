Taken 3 - L'ora della verità/ In onda su Canale 5 il film con Liam Neeson protagonista (oggi, 14 maggio 2018)

Della saga di Taken, questo terzo episodio è forse il più drammatico: Luc Besson nella sua concezione di noir d'azione esprime al meglio in 'Taken 3 - L'ora della verità tutta la drammaturgia della sua voglia di cinema d'azione e di tensione, con il senso della vendetta che fa fa capolino alle spalle dei personaggi. La trasmissione di questa seconda visione d'elite, uscita nelle sale nel 2015, avverrà la sera del 14 maggio 2018 su Canale 5, con inizio delle trasmissioni fissata per le ore 21,25. La produzione di Luc Besson, assieme ad una partnership estesa nella quale prevale la figura produttiva di Canal+, volle per l'episodio la regia di Olivier Megaton, regista anche del sequel, quindi del secondo episodio della saga, confermando il cast principale. Megaton è conosciuto per i suoi film in cui l'azione prevale, ma anche il risvolto psicologico dei personaggi si connota con importanza nelle sottili trame in tensione. Lo ricordiamo per 'Colombiana' del 2012, dirigendo l'ottima Zoë Saldaña, ancora un film alle cui spalle si pone Luc Besson, per alcuni considerato il Brian de Palma europeo, sebbene il cinema di Besson sia intriso di quel noir tipicamente transalpino che lo rende torbido e appassionato. in 'Taken 3 - L'ora della verità', si confermano nel cast quindi Liam Neeson e Famke Janssen, la coppia protagonista.

TAKEN, LA TRAMA DEL FILM CON LIAM NEESON

Ricordate gli episodi precedenti della saga? L'agente Bryan Mills (Liam Neeson) aveva divorziato dalla moglie Lenore (l'attrice Famke Jannsen), la quale, sposatasi di nuovo con Stuart, aveva iniziato una nuova vita, ma con una certa insoddisfazione di fondo. Mills ora si occupa più della famiglia che del suo oramai ex ruolo di agente investigativo: la figlia Kim frequenta l'università, un apparente quadro di normalità per una famiglia frazionata alla ricerca di nuove identità. Ma avviene un episodio cruento che richiamerà Mills all'azione: Lenore nel frattempo aveva già rotto con Stuart, un rapporto logoro che non procedeva negli standard di una relazione felice, ma la stessa ex moglie di Mills viene trovata sgozzata sul suo letto. Mills aveva chiesto un incontro a Lenore per discutere del futuro dei figli, magari inconsciamente cercando un avvicinamento in seguito al divorzio dell'ex moglie, Lenore all'inizio non risponde alla chiamate dell'ex marito sul cellulare, poi decide di andare direttamente a casa di Bryan e lì Bryan la trova morta. L'unica cosa da fare per l'uomo e informare l'FBI la quale subito accorre per iniziare le indagini che subito puntano diretti a Bryan come accusato principale dell'omicidio. A questo punto l'uomo fugge nascondendosi in una casa in cui si sente al sicuro, un nuovo quartier generale dove programmare la propria intenzione d'intervenire soprattutto in sua difesa, ma anche in nome di Lenore, Bryan vorrà mettere le mani sull'omicida perché sospetta si tratti di una vendetta rivolta a lui. Chi ha ucciso Lenore? Mills catturerà l'omicida o l'FBI lo troverà prima?

