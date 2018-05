Tutti gli uomini di Patrizia Bonetti del Grande Fratello/ Da Gianluca Vacchi e Ricucci a... Luca Giurato?

Patrizia Bonetti ospite a Mattino 5 rivela tutti i dettagli sulla fine delle sue storie vip fino al suo nuovo pretendente, Luca Giurato. Ecco le rivelazioni fatte nel salotto della Panicucci

14 maggio 2018 Hedda Hopper

Patrizia Bonetti, Grande Fratello 2018

Siamo pronti a risolvere i dubbi di Luigi Favoloso. La missione sarà ardua ma l'ospitata di Patrizia Bonetti del Grande Fratello 2018 a Mattino 5 ci ha dato una grossa mano per cercare di fare chiarezza nel passato della gieffina e nei suoi amori, quelli famosi e quelli che hanno saputo mettere in crisi Favoloso tanto da farlo dubitare di lei, del rapporto che stavano costruendo nella casa e spingerlo a pensare di dover incontrare nuovamente Nina Moric, ancora prima della Bonetti. A fare la lista dei grandi amori (favosi) di Patrizia in casa sono stati gli stessi colleghi che, appena lei è uscita dalla casa, hanno pensato bene di dover spifferare tutto a Luigi anche se non si capisce bene per quale motivo. Fatto sta che Federica Panicucci prende la palla al balzo e cerca, in cinque minuti, di riassumere la questione a cominciare dal grande rapporto con Gianluca Vacchi.

DA GIANLUCA VACCHI AL FIGLIO DI GIGI D'ALESSIO

All'epoca la star social non ballava ancora e forse proprio per questo lui e Patrizia sono stati insieme un anno e mezzo circa. Lei stessa a Mattino 5 lo conferma parlando di un rapporto bellissimo (nella casa ha detto che il padre dei suoi figli dovrebbe essere come lui) ammettendo anche: "Abbiamo preso strade diverse proprio per non rovinare il magnifico rapporto che avevamo e che abbiamo ancora". La stessa domana poi riguarda Stefano Ricucci, con il quale è stata un mese e mezzo: "Con lui sono successe cose brutte e terribili che voglio solo dimenticare, è una cosa delicata" e, infine, eccoci al figlio d Gigi D'Alessio: "All'epoca stavo frequentando l'Università ed ero in crisi per alcune cose private, non era facile starmi accanto". Anche con lui è durata poco meno di otto mesi. Questa bella cavalcata lungo i ricordi si ferma poi al presente, ovvero a Luigi Favoloso. Nonostante tutto quello che è successo la bella gieffina ammette che non si tratta ancora di un capitolo completamente chiuso anche se sottolinea il fatto che si è trattato solo di un'attrazione e non di un grande amore. A questo punto è Luca Giurato che, come sempre, riesce a sdrammatizzare la situazione e far sorridere il pubblico dicendo a Marco Balestri che sicuramente lui non ha le caratteristiche per far parte di questa lista ma forse lui sì, sarà davvero il prossimo uomo della bella Bonetti? Sicuramente la battuta ha fatto sorridere tutti a casa e nello stesso salotto degli opinionisti.

