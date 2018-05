UNA NOTTE DA LEONI/ Su Italia 1 il film con Bradley Cooper (oggi,14 maggio 2018)

Una notte da leoni, il film in onda su Italia 1 oggi, lunedì 14 maggio 2018. Nel cast: Zach Galifianakis, Ed Helms e Justin Bartha, alla regia Todd Phillips. La trama del film nel dettaglio.

14 maggio 2018 Cinzia Costa

Il film in prima serata su Italia 1

NEL CAST ZACH GALIFIANAKIS

Il film Una notte da leoni va in onda su Italia 1 oggi, lunedì 14 maggio 2018, alle ore 21.25. Una commedia del 2009 che è stata diretta da Todd Phillips (Parto col folle, Trafficanti, Project X - Una festa che spacca) e interpretata da Bradley Cooper (Avengers - Infinity war, American sniper, la serie tv Alias), Zach Galifianakis (Masterminds - I geni della truffa, Candidato a sorpresa, A cena con un cretino), Ed Helms (Come ti rovino le vacanze, The clapper, 2 gran figli di...) e Justin Bartha (Il mistero dei templari - Nationa treasure, The roundbound - Ricomincio dall'amore, A casa con i suoi). Il film ha ottenuto un notevolissimo successo, diventando rapidamente un cult. La produzione ha quindi messo rapidamente in cantiere un sequel e quindi un terzo capitolo. La trilogia si è chiusa nel 2013. Una notte da leoni è già stato trasmesso altre volte nei palinsesti televisivi italiani e andrà in onda stasera su Italia 1. Ma vediamo nel dettaglio la trama del film.

UNA NOTTE DA LEONI, LA TRAMA DEL FILM

Phil Wenneck (Bradley Cooper) Stu Price (Ed Helms) hanno organizzato un addio al celibato per l'amico Doug Billings (Justin Bartha), che sta per sposarsi. I tre hanno in programma di trascorrere un week end a Las Vegas, quando a loro si aggrega Alan (Zach Galifianakis), futuro cognato di Doug e personaggio infantile e bizzarro. I quattro partono quindi a bordo dell'auto del futuro suocero di Doug e si fermano a Caesar's Palace di Las Vegas. Arrivata la sera gli amici si ritrovano sul tetto dell'hotel a brindare alla notte brava che sta per arrivare e che, probabilmente, non dimenticheranno per il resto della loro vita. Il mattino dopo Stu, Phil e Alan si svegliano nella loro suite completamente devastata, senza ricordare nulla di ciò che hanno fatto la sera precedente. Nel ripostiglio della camera trovano addirittura una tigre, arrivata lì chissà come, e Stu si rende conto di avere perso un dente. La cosa peggiore però è che Doug è scomparso e nessuno di loro ricorda che fine abbia fatto.

