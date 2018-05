Uomini e Donne/ Marta Pasqualato, dopo l'addio a Nicolò Brigante crea un nuovo tormentone (Trono Classico)

Uomini e Donne, anticipazioni trono classico. Marta Pasqualato, rifiutata da Nicolò brigante,non ha perso tempo e per ironizzare sulla mancata scelta ha creato un divertente tormentone

14 maggio 2018 Fabiola Iuliano

Nicolò Brigante

Dopo il no incassato da Nicolò Brigante, che ha concluso il suo percorso sul trono classico orientando la sua scelta verso Virginia Stablum, Marta Pasqualato è riuscita a trasformare quel rifiuto in qualcosa di positivo: oggi, infatti, una delle frasi pronunciate dall’ex tronista di Uomini e Donne prima della decisione finale è diventata un tormentone, complici i post condivisi sui social dall’ex corteggiatrice e frasi divertenti che in breve hanno fatto il giro del web. La frase in questione è “a tutto questo c’è un ma”, dichiarazione rilasciata da Nicolò Brigante dopo aver elencato una serie di momenti piacevoli vissuti in compagnia della corteggiatrice, ma prima di orientare la sua preferenza nei confronti della sua rivale. La dichiarazione, che per Marta Pasqualato è diventata un tormentone, per i suoi fan ha preso il posto del celebre “mai una gioia”, frase molto amata da Gelmma Galgani, che nel trono over ne ha fatto il suo motto. Sentiremo parlare di tutto questo nel corso dei prossimi mesi?

LORENZO RISPONDE AGLI HATERS

Lorenzo Riccardi, corteggiatore di Sara Affi Fella, e Nicolò Ferrari, alla corte di Nilufar Addati, sono stati recentemente accusati di utilizzare il loro percorso a Uomini e Donne per fare business. L’aver sfoggiato la medesima maglia con lo stesso logo nel corso delle ultime esterne del trono classico non ha di certo giocato a loro favore e negli ultimi giorni sono in molti a non credere alle loro giustificazioni. Lorenzo Ricciardi, però, ha scelto di replicare con un divertente screenshot alle parole dei suoi detrattori più accaniti, rispondendo soprattutto a coloro che, nelle ultime ore, hanno accusato lui e il suo compagno di avventure di voler a tutti i costi imitare, con scarsi risultati, i loro antagonisti, Luigi Matroianni e Giordano Mazzocchi, rispettivamente corteggiatori di Sara e Nilufar. Nelle critiche più accanite, il classico tormentone dei “cereali sottomarca”, al quale Lorenzo Ricciardi ha scelto di replicare con ironia. Se vi siete persi l’immagine condivisa ieri dal corteggiatore di Sara Affi Fella, potete cliccare qui.

© Riproduzione Riservata.