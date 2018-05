Uomini e Donne/ Sossio Aruta, sui social gli auguri all'unica donna della sua vita (Trono over)

Uomini e Donne, anticipazioni trono over. Sossio Aruta non ha ancora trovato l'amore, ma il suo cuore è già occupato da una donna molto speciale. Proprio a lei, ieri, l'ex calciatore...

14 maggio 2018 Fabiola Iuliano

Sossio Aruta, protagonista del trono over di Uomini e Donne

Sossio Aruta finisce spesso al centro delle critiche del parterre di Uomini e Donne a causa della sua scarsa volontà di lasciarsi andare e legare il suo cammino a una donna. Recentemente, a far capitolare l’ex calciatore del trono over ci ha provato anche Ursula, che con il suo fascino è quasi riuscita a ottenere da lui il risultato sperato. Tuttavia, nelle ultime puntate, l'ex calciatore ha confermato la sua volontà di voler essere sicuro al 100% prima di lasciare per sempre il salotto del trono over, e per questo motivo ha negato alla sua dama l’esclusività da lei fortemente voluta. Vedere Ursula frequentare altri cavalieri ha scatenato, però, un pizzico della sua gelosia, e potrebbe essere proprio questa la molla in grado di fargli cambiare idea nel corso delle prossime puntate. Tuttavia, Sossio Aruta ha già al suo fianco una donna che ama profondamente, sua madre, e proprio con lei ieri sera si è lasciato immortalare in un tenerissimo selfie per la festa dedicata a tutte le mamme (qui lo scatto con i suoi auguri).

URSULA, GLI AUGURI DEI SUOI FIGLI PER LA FESTA DELLA MAMMA

Lontana dal salotto del trono over e da tutte le polemiche nate a causa di Sossio Aruta, Ursula Bennardo ha festeggiato la festa della mamma tramite gli auguri che i suoi figli le hanno fatto recapitare on line. In una delle immagini pubblicate su Instagram si vede infatti la nota dama di Uomini e Donne assieme a uno dei suoi figli, che ha condiviso sul web un messaggio di auguri molto speciale: “Auguri alla donna più forte che conosca, alla donna più brava del mondo, auguri alla donna della mia vita”. Anche Ursula, però, ha condiviso il suo messaggio di auguri a tutte le mamme, concentrandosi sulle mamme imperfette, quelle che sbagliano, ma soprattutto su quelle che soffrono: “L’amore più grande e incondizionato per tutti si chiama FIGLIO ... AUGURI A ME E A TUTTE LE MAMME”, si legge nell'immagine condivisa su Instagram. Se vi siete persi il suo messaggio, potete cliccare qui e visualizzarlo direttamente sul web.

