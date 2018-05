VALERIA MARINI, LO SCHERZO DE LE IENE / Video, lo iettatore contro la superstizione della showgirl

Valeria Marini, il divertente scherzo organizzato da Le Iene (video): la sfortuna dello iettatore contro la superstizione della showgirl. Il risultato è esilarante.

14 maggio 2018 Annalisa Dorigo

Valeria Marini

Le Iene colpiscono ancora e a farne le spese, nella puntata andata in onda ieri su Italia 1, è stata Valeria Marini che si è trovata in una situazione ai limiti del ridicolo. Il servizio era infatti incentrato su uno dei punti deboli della bionda showgirl che si è trovata a fare i conti con uno misterioso spasimante dai molti lati positivi ma portatore di un grande problema: la iella! L'uomo, dal nome immaginario di Rosario Perrotta, si è presentato alla Valeriona nazionale come un facoltoso investitore, interessato al suo lavoro. Ha però voluto mettere subito le cose in chiaro, precisando di avere anche un lato negativo ovvero di essere portatore di sfortuna. Una dichiarazione che fin da subito ha preoccupato la Marini, da sempre molto attenta all'energia positiva e negativa intorno a sé. Ed ecco che il problemino di Perrotta si è subito trasformato in realtà con inconvenienti all'auto e strane rotture di vetri imputabili proprio all'uomo.

VALERIA MARINI INCONTRA ROSARIO PERROTTA

È stato uno scherzo esilarante quello che Le Iene hanno organizzato per Valeria Marini grazie alla partecipazione dello iettatore Rosario Perrotta. L'incontro con l'uomo in un ristorante si è trasformato, infatti, in un disastro caratterizzato da un problema dopo l'altro: dall'infortunio di un amico della showgirl, al litigio di alcuni camerieri che hanno cominciato a lanciarsi piatti davanti ai clienti. Per non parlare del ferimento durante il taglio della carne del signor Perrotta. E per concludere la serata in bellezza, lo iettatore ha accusato la Valeria nazionale di flatulenza, riuscendo però a non sorprenderla. La reazione a tali parole è stata infatti in perfetta linea con le dichiarazioni della Marini: "Io non le so fare, tutti sanno che profumo di vaniglia". Clicca qui per vedere lo scherzo completo andato in onda nella puntata de Le Iene di ieri sera.

© Riproduzione Riservata.