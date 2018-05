Aida Nizar/ Tornerà nella casa per fare visita agli ex coinquilini? (Grande Fratello 2018)

Aida Nizar è uscita dopo poche settimane dalla casa del Grande Fratello 15. Ma fuori dal reality la provocatrice ha trovato l'affetto del pubblico.

Aida Nizar

“Vi scannerete fra di voi”: è questa la certezza di Aida Nizar Delgado, ex concorrente del GF 15 e ora beniamina delle folle. Per la spagnola vivere nella Casa non è stato di certo semplice, ma una volta varcata la porta rossa per uscire, ha scoperto quanti telespettatori la amino. Non passa giorno senza che Aida non incontri i suoi ammiratori per strada, con cui si ferma a scattare foto, fare video e ovviamente intonare il suo tormentone “Adoro la mia vita”. Da brava professionista, la Nizar non smette inoltre di osservare da casa le dinamiche del reality ed è convinta che i concorrenti si faranno fuori senza esclusione di colpi. Un'affermazione che l'ex gieffina del resto aveva già fatto in un confessionale prima di essere eliminata, in cui aveva sottolineato che sperava di poter vedere i nemici della Casa uscire a uno a uno, a ogni puntata. Certo non sarà facile per Aida affrontare il cambiamento, dopo aver deciso di lasciare la Spagna. In un particolare post, la spagnola ha infatti confermato di essere sicura che la strada che ha imboccato è stimolante, ma anche tortuosa e piena di incognite. Per ora si gode il camerino di fronte a Barbara d'Urso, la sua eroina, riuscendo adesso a pronunciare in modo corretto il nome della conduttrice. Clicca qui per vedere il video di Aida Nizar.

Il successo di Aida fuori dalla casa

Ospite fisso anche al di fuori del Grande Fratello 2018, Aida Nizar ha ricevuto una bella sorpresa a Domenica Live. La madre Mariangela ha infatti deciso di raggiungere l'Italia per trascorrere qualche giorno al fianco della figlia, oltre che naturalmente ringraziare la conduttrice e i telespettatori italiani. Le due donne si assomigliano davvero molto e sembra proprio che lo stampo Nizar riguardi tutta la famiglia, dato che anche la sorella di Aida, Alia, è molto simile all'ex concorrente. Fra un appuntamento in tv e un'intervista, la spagnola si concede ovviamente anche una visita in chiesa, forte della sua nota fede. In un video pubblicato in questi giorni su Instagram si mostra di fronte ad un'altare, pronta a ringraziare per l'esperienza di vita che ha avuto nella Casa e il percorso che sta affrontando ora. Verrebbe da dire che non tutto il male viene per nuocere, visto che una volta fuori dal reality la Nizar è ritornata a risplendere ed è riuscita ad allontanarsi da determinate dinamiche malate della Casa. I fan intanto vorrebbero vederla di nuovo entrare nel programma e secondo alcuni rumors non è escluso che faccia una “visitina” ai ragazzi.

Il budget della concorrente spagnola

Mentre gli sponsor del GF 2018 sono impegnati in una fuga generale, Aida Nizar Delgado continua a far discutere la stampa italiana. Ogni giorno emergono notizie del suo passato, dal presunto furto nel supermercato che secondo la spagnola sarebbe solo un errore del negozio interessato, fino al mistero sulla sua età. Senza dimenticare il budget che il reality ha deciso di destinare a una concorrente del suo calibro, che a quanto pare sarebbe la più pagata dell'edizione. Secondo Alberto Dandolo, giornalista di Oggi, la produzione avrebbe accordato 60 mila euro alla spagnola per la sua partecipazione. Provocatrice e in grado di sollevare polemiche, sembra proprio che la Nizar sia conosciuta in Spagna proprio per la sua capacità di creare dei veri e propri terremoti. Per questo diversi giornali nazionali amano definirla 'ciclone' e 'vulcano', in grado di provocare anche delle tensioni diplomatiche fra Spagna e Messico. Sarebbe successo tutto, stando a Dandolo, a causa di uno show che la spagnola ha fatto all'Ambasciata messicana, con cui avrebbe innervosito diversi animi.

