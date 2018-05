Alberto Mezzetti/ Il Tarzan di Viterbo minacciato da Luigi? (Grande Fratello 2018)

Al Grande Fratello 15 Alberto Mezzetti e Luigi Favoloso sono stati i protagonisti di una pesantissima discussione, in cui l'ex compagno della Moric avrebbe minacciato Tarzan.

Alberto Mezzetti avrebbe subito una minaccia pesante al GF 15. Si tratta di una frase detta da Luigi Favoloso durante la lite dello scorso sabato, con cui fatto presente al concorrente che qualcuno dei suoi amici era pronto ad aspettarlo fuori. Una frase scottante subito riportata dalla stampa e che ha sollevato nuove preoccupazioni nei fan. Tarzan ha subito dopo parlato con l'amico Simone Coccia di quanto accaduto, sottolineando di non voler più rivolgere la parola al napoletano e chiedendogli anche di far vedere la clip incriminata nel caso in cui fosse successo qualcosa. Attimi di paura nella Casa, risolti però subito dopo. Come al solito l'interruzione della diretta non ha rivelato che cosa si siano detti i due concorrenti subito dopo, ma sembra che Luigi abbia fatto retromarcia. Nelle ultime ore infatti Alberto e Luigi hanno parlato a lungo di diversi punti, dalla lite avuta fino ai comportamenti di Mariana Falace. Quest'ultima tra l'altro avrebbe messo in guardia Alberto sulla pericolosità dell'ex fidanzato di Nina Moric e su presunte e non precisate amicizie pericolose. Un termine che durante una chiacchierata con Simone, ha usato lo stesso Tarzan per definire Luigi. Clicca qui per rivedere i video con lo sfogo di Alberto Mezzetti.

Gli scontri con Luigi Favoloso

Il GF 2018 ha messo a dura prova Alberto Mezzetti, che dopo aver conquistato un bacio da Mariana Falace per via della scenetta Tarzan e Jane, si è scontrato nuovamente con Luigi Favoloso. Il concorrente di Viterbo ha dimostrato ancora una volta di avere un intuito eccezionale e di essere in grado di smascherare il napoletano, il suo gioco e la sua vera natura. Un atteggiamento che ha lasciato non poco sorpresi gli altri gieffini, molti dei quali erano ancora convinti che Alberto fosse leggero, non tanto presente con la testa e forse persino confusionale. E invece Tarzan ha messo in luce le sue qualità, che ai telespettatori non erano di certo sfuggite. Il rischio ora è che il ragazzo accenda troppi focolai e che spinga il rivale di turno a superare ogni limite, mettendosi così in una situazione potenzialmente pericolosa. Non è chiaro intanto se Alberto stia davvero cercando di sedurre Mariana oppure se stia giocando, come del resto ha fatto con Aida Nizar in precedenza. Sotto questo punto di vista il viterbese rimane ancora criptico e forse più interessato a portare avanti il suo personale gioco, piuttosto che a coltivare dei sentimenti nella Casa. Mariana però non sembra del tutto immune al fascino selvaggio di Tarzan, di cui avrebbe parlato anche con Alessia Prete.

La strategia di Tarzan

Alberto Mezzetti è ormai riuscito a staccare altri rivali del Grande Fratello 2018 per quanto riguarda le previsioni per la finale. Secondo i bookmakers è riuscito a scalare la classifica di diversi punti, riuscendo ad avvicinarsi sempre di più ai due super favoriti Matteo Gentili e Alessia Prete. Forse solo adesso sta diventando più comprensibile quella frase che Tarzan ha detto nella sua videoclip di presentazione, riguardo al fatto che è abituato a vincere e che vincerà di certo. In base a quanto accaduto negli ultimi giorni, si potrebbe dare forse per scontato che il concorrente riuscirà per lo meno ad arrivare vicino alla finale, se non a salire direttamente sul podio. Il televoto di questa sera potrebbe però portargli via l'alleato Simone Coccia Colaiuta, con cui ha stretto un forte legame. Non si tratta tuttavia di una perdita che influirà troppo sul gioco di Alberto, che è abituato a gestire le situazioni da solo. Non è chiaro nemmeno se deciderà di votare davvero Luigi Favoloso come ha anticipato negli ultimi giorni oppure se farà ancora marcia indietro, forse aspettando di avere la certezza di far finire il napoletano al televoto.

