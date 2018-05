Alessia Prete/ Dalla storia d'amore con Matteo Gentili al rapporto rovinato con Mariana (Grande Fratello 2018)

Alessia Prete, dalla storia d'amore con Matteo Gentili al rapporto incrinato con Mariana Falace: cosa prospetta la serata alla ragazza tra i favoriti per la vittoria? (Grande Fratello 2018)

Alessia Prete, Grande Fratello 15

Alessia Prete ha finalmente sbottato: la situazione al Grande Fratello 2018 è diventata sempre più tesa in Casa con Mariana Falace, a causa di un dubbio scherzo di Luigi Favoloso. Fra le due concorrenti non c'è pace e modo di trovare un punto d'incontro, soprattutto perché secondo la modella di Volvera ci sarebbero fin troppe cose che non quadrano. Lucia Bramieri aspettava da tempo di vedere Alessia scoppiare, sicura che la vicinanza con Mariana non avrebbe potuto produrre un risultato diverso. Secondo la maggior parte del gruppo, la napoletana si sarebbe inoltre avvicinata alla Prete solo per sfruttare la sua visibilità in previsione del televoto di questa sera. Anche la sorella della ragazza, Marika Prete, non ci sono dubbi sulla malafede della modella e su Instagram si è dichiarata soddisfatta nel vedere che la concorrente ha finalmente aperto gli occhi. A complicare le cose la presenza di Matteo Gentili nella vita della gieffina, soprattutto perché quest'ultima avrebbe riferito al calciatore alcune rivelazioni intime della Falace. Senza considera che nello scherzo di Luigi è finita anche la neo coppia della Casa, per via di un presunto flirt fra Alessia e Luigi. Nella mattina di ieri, Alessia e Mariana hanno inoltre cercato di chiarire, ma sembra che ormai la rottura sia insanabile. Clicca qui per vedere il video con il confronto fra Alessia Prete e Mariana Falace.

LA STORIA D'AMORE CON MATTEO GENTILI

Il Grande Fratello 2018 ha regalato ad Alessia Prete un grande amore: il rapporto con Matteo Gentili va a gonfie vele e questo forse contribuisce a distendere i nervi della concorrente. Peccato che tutto attorno a lei sia nel pieno caos, a causa della presenza di diversi disturbatori all'interno della Casa. In passato, la gieffina è stata male proprio per via delle numerose tensioni fra gli altri concorrenti, che ha assorbito in modo eccessivo. Secondo Mariana Falace in realtà il suo malessere ricorrente potrebbe essere dovuto al suo essere paranoica, ma la modella teme invece di apparire come una visionaria agli occhi del resto del gruppo. In realtà la sua preoccupazione maggiore è di proteggere il suo rapporto neonato con Matteo, soprattutto di fronte ai giocatori della Casa. Anche se ingenua per sua stessa ammissione, Alessia ha diversi punti di forza per sperare di arrivare alla vittoria finale. La sincerità per prima, che la rende del tutto diversa dagli altri gieffini agli occhi dei telespettatori. La sua debolezza di contro è l'incapacità di lasciarsi andare e vivere il reality con maggiore serenità. Non solo perché finisce per cadere nel tranello degli altri inquilini, ma anche perché questo aspetto non le permette di abbattere alcuni muri ancora presenti.

È LEI IL CONCORRENTE PIÙ FORTE NELLA CASA?

Alessia Prete è ancora una dei concorrenti più forti del Grande Fratello 2018, individuata da subito dai bookmakers. I telespettatori del resto amano le storie d'amore e il flirt fra la modella di Volvera e Matteo Gentili sembra proprio aver appassionato il pubblico. Molti nella Casa tuttavia credono che il loro rapporto sia finto e creato apposta per avere entrambi qualche chances in più. Una fetta di fan del reality ha lo stesso pensiero ed è possibile che questa sera emergano altri sospetti fra i concorrenti. Alla luce dello scontro con Mariana, Alessia cambierà di certo cerchio delle amicizie, come ha già dimostrato di fare negli ultimi giorni. Si è avvicinata infatti ad Alberto Mezzetti e di conseguenza a Simone Coccia, ma anche a Lucia Bramieri e Lucia Orlando. Con quest'ultima il feeling non è mai stato forte, ma i nuovi equilibri potrebbero aver cambiato tutto. Le prossime mosse per la Prete saranno significative per conquistare qualche alleato in più nella Casa, dato che fino ad oggi non è riuscita a creare legami forti, se non con persone che in seguito si sono rivelate sbagliate.

© Riproduzione Riservata.