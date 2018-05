Angelo Sanzio, il Ken italiano/ Cosa è successo con Baye Dame Dia nel bagno? (Grande Fratello 2018)

Angelo Sanzio, il Ken italiano: cosa è successo con Baye Dame Dia nel bagno? Le rivelazioni su un presunto flirt all'interno del Lido Carmelita con l'ex concorrente. (Grande Fratello 2018)

Angelo Sanzio ha avuto un flirt al Grande Fratello 2018? Il rumors è emerso negli ultimi giorni a causa di una rivelazione del concorrente, che tuttavia potrebbe essersi rivelata inesatta. Negli ultimi giorni infatti Luigi Favoloso ha giocato molto sugli incontri bollenti avvenuti con alcune concorrenti della Casa, uno scherzo che non ha fatto altro che dividere ancora di più il gruppo di concorrenti. Ed è in questo quadro che è spuntata la rivelazione hot di Angelo, che ha confidato agli amici durante la cena hawaiana, di aver avuto un incontro intimo con Baye Dame Dia nel bagno del Lido Carmelita. In seguito Luigi ha svelato di aver creato un inganno ad hoc per diversi motivi e non è chiaro se anche la confessione di Angelo possa nascondere la stessa verità. Ieri a Pomeriggio Cinque è stato trattato il nuovo caso del momento e le affermazioni di entrambi i concorrenti sono state smentite. Una cosa intanto è certa: il rapporto con Filippo Contri è sempre più stretto, anche con il benestare di Lucia Orlando. Fra i due ci sono stati anche dei baci a stampo, che tuttavia hanno sollevato critiche e polemiche sui social da parte dei telespettatori. Il motivo è piuttosto semplice: la facilità con cui Angelo ha superato alcuni limiti, trasformando le sue mani in veri e propri tentacoli con cui sondare il corpo del Superbono.

UN NUOVO ANGELO!

I fan del Grande Fratello 2018 sono sicuri che Angelo Sanzio stia emergendo solo negli ultimi giorni, nel bene o nel male. Il creatore di profumi ha vissuto per ora un'esperienza graduale nella Casa, esponendo inizialmente le proprie fragilità e rivelando gli episodi di bullismo vissuti in passato. Dopo essere diventato una sorta di paciere per il gruppo ed aver catturato la simpatia di quasi tutti i concorrenti, ha rivelato in realtà un lato inedito del proprio carattere. Non è raro infatti trovarlo in qualche punto della Casa intento a lamentarsi del comportamento di alcuni gieffini, con la complicità di Simone Coccia e Lucia Bramieri. Nel mirino di Angelo per ora ci sono Veronica Satti e Danilo Aquino: la prima per via della presunta tendenza a sfruttare i propri problemi solo per apparire come una vittima. Nel secondo caso invece si parla ancora della facilità con cui il romano mette in luce i difetti e gli errori degli altri gieffini, forse per nascondere i propri. Questa sera i sotterfugi di Sanzio potrebbero tuttavia essere rivelati grazie alle clip previsti per la diretta. In quel caso, è quasi certo che i concorrenti contro cui ha complottato di nascosto potrebbero sollevarsi per cercare di eliminarlo dal programma.

POCHE CERTEZZE SUL FINALE

Angelo Sanzio non ha molte certezze riguardo alla sua eventuale vittoria al Grande Fratello 2018. Per ora il creatore di profumi è concentrato più che altro sulle nomination in arrivo, sicuro che questa sera riceverà il voto di alcuni compagni. Il riferimento potrebbe essere diretto a Veronica Satti, che negli ultimi giorni ha cercato di avvicinarsi al concorrente senza tuttavia avere successo. Fino ad ora Angelo ha preferito mantenersi distante dagli scontri, confidando il suo vero pensiero solo con altri gieffini che nutrono i suoi stessi dubbi. Dovrebbe tuttavia tenere presente che Simone Coccia ha già dimostrato di fare il gioco delle tre carte e che non può essere considerato quindi un suo alleato. Il rischio invece è proprio il contrario: l'ex spogliarellista deciderà di pugnalare Sanzio alle spalle? Non sarebbe la prima volta, come potrebbe confermare Aida Nizar. Per ora gli unici su cui Angelo può fare davvero affidamento sono Filippo Contri e Lucia Orlando, sempre tenendo in considerazione che i due concorrenti potrebbero preferire altre alleanze al legame creato finora con il Ken italiano.

