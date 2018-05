Ballando con le stelle 2018/ Milly Carlucci per la finale porterà Vittorio Cecchi Gori con Rita Rusic?

15 maggio 2018 Valentina Gambino

Ballando con le stelle

Milly Carlucci per la finalissima di Ballando con le stelle 2018 ha fatto un colpaccio non da poco. Secondo ciò che riferisce il blog di Davidemaggio.it, per l’ultima puntata a vestire i panni di ballerini per una notte saranno Vittorio Cecchi Gori e l’ex moglie Rita Rusic. Dopo Al Bano Carrisi e Romina Power e Ivana Trump insieme a Rossano Rubicondi, la lista degli ex si allunga con i due produttori che hanno segnato – per certi versi – la storia del cinema italiano. Dopo l’ischemia cerebrale che l’aveva colpito Cecchi Gori durante la vigilia di Natale, la Rusic è corsa al suo capezzale per non separarsene più. Intervistata da Eleonora Daniele durante Sabato Italiano, la donna aveva anche sparato a zero contro Valeria Marini: “Ha rovinato la famiglia, è lei che ha rovinato tutto. A Natale, Vittoria non poteva andare a casa del padre. Una volta, al compleanno di Mario, mi ha cacciato davanti a tutti. Devi imparare a non farti usare e devi avere rispetto per i figli”. A questo punto restiamo in trepida attesa di anticipazioni ufficiali che possano confermarci questa indiscrezione.

L’appello di Giovanni Ciacci: “Fate vincere Jessica Notaro!”

Ad un passo dalla finalissima, Giovanni Ciacci si è confidato su Gay.it intervistato da Alessio Poeta. L’esperto di moda, interpellato sul possibile vincitore di Ballando con le stelle, pare non avere dubbi facendo il tifo per Jessica Notaro: “Lei e la sua storia lo meritano più di tutti noi rimasti in gara. È una ragazza meravigliosa che merita tutto il bene di questo mondo”. Per Ciacci la Notaro oltre ad avere una storia importantissima alle spalle è anche una eccellente ballerina: “niente e nessuno potrà farmi cambiare idea su di lei. Al massimo, se proprio non dovessi giudicare il ballo, ma solamente la parte ‘spettacolo’, potrei premiare Natalina”, confessa. Ciacci poi svela di aver già vinto Ballando, essendo già la coppa di se stesso: “A Ballando, poi, non si vince niente. Se ci fosse stata in palio una cospicua cifra, forse, ci avrei pensato su, ma la gloria e l’onore, credimi, vanno lasciati a Jessica. Quella ragazza sta lanciando un messaggio molto più importante di qualsiasi coppia in gara. Io poi non so come arriverò a sabato. Non mi ricordo neanche un ballo. Raimondo ha già l’ansia da prestazione”.

