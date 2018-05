Barbara d’Urso/ La regina del trash criticata dal pubblico e dai colleghi (Grande Fratello 2018)

Barbara d’Urso si prepara a condurre una nuova puntata del Grande Fratello 2018, in onda questa sera su Canale 5. La conduttrice è stata criticata per la gestione del reality.

Barbara d'Urso

Le polemiche su Barbara d'Urso e la sua personale conduzione del Grande Fratello 2018 non si placano e non sono solo i fan a essere contrari a quanto sta avvenendo nella Casa più contestata d'Italia. Anche Alfonso Signorini a La Verità ha sottolineato di ammirare la conduttrice guerriera per la sua capacità di fare fronte a una mole di lavoro simile, ma ha anche bacchettato Carmelita. Al giornalista non sono piaciuti i finti moralismi che spesso hanno colpito il reality, così come i record del trash ampiamente superati dall'edizione di quest'anno. La d'Urso intanto continua a divedere il proprio tempo fra redazioni e programmi in tv, scegliendo anche di fare una piccola precisazione sul nuovo caso Baye Dame Dia. Non si tratta dello scontro con Aida Nizar o almeno non in via diretta, ma sul rimprovero che ha fatto al concorrente nella precedente diretta. Baye Dame ha infatti sottolineato su Instagram di non essersi rivolto ad Aida su invito degli autori, giustificando così le mancate scuse. Per la conduttrice invece le cose sono andate diversamente, dato che l'accordo era di non parlare con i quattro concorrenti in nomination per evitare qualsiasi influenza al televoto. E questo senza nulla togliere al fatto che secondo la conduttrice, l'ex gieffino avrebbe potuto scusarsi dal vivo con la spagnola, anche se a margine del suo ritorno in Casa. A nulla è servito che Baye Dame ricordasse ancora una volta di aver rivolto le sue scuse all'ex concorrente più e più volte. Clicca qui per vedere il video di Barbara d'Urso.

L'addio degli sponsor e le faide nella casa

Lasciati da parte i due programmi storci, Barbara d'Urso è pronta a ritornare al Grande Fratello 2018 per portare una nuova ventata di novità nella Casa. E su questo la curiosità è fin troppa per un pubblico che in realtà vorrebbe assistere solo al ritorno di Aida Nizar Delgado. Tanto che sul web in questi giorni si è fatta strada una voce di corridoio riguardo all'ennesimo complotto, che vedrebbe Luigi Favoloso abbandonare il reality di sua volontà solo per permettere alla spagnola di rientrare. Sembra tra l'altro che anche i concorrenti non stiano rendendo facile la conduzione della d'Urso, dato che nelle ultime ore si è scherzato a lungo su un presunto bacio fra Favoloso e Mariana Falace, un gossip che non è sfuggito alle orecchie attente della conduttrice. Peccato che fosse solo uno scherzo ideato da Luigi e avvallato dagli altri gieffini, con il solo scopo di far cadere Alberto Mezzetti in un diabolico tranello. A rivelarlo sono stati proprio i concorrenti subito dopo, forse notando l'interesse degli autori su questo bacio inedito e fantomatico. La d'Urso intanto ha scelto di non approfondire troppo i rumors e gli ultimi avvenimenti scottanti, come per esempio la fuga di sponsor che ha visto diversi brand abbandonare la Casa in senso di protesta per gli episodi di bullismo. Nessuna menzione sul fatto che i ragazzi siano costretti ora a rifornirsi d'acqua grazie a un boccione installato in magazzino e altro ancora. I fan però hanno manifestato sui social un forte apprezzamento per le ultime azioni degli sponsor, ammirando la volontà dei grandi marchi di non rendersi complici degli episodi negativi avvenuti nel programma.

© Riproduzione Riservata.