Baye Dame Dia/ L'ex concorrente chiamato in causa durante lo scherzo ad Alberto (Grande Fratello 2018)

Baye Dame Dia è ancora nella casa del Grande Fratello 15. Il concorrente, che è stato squalificato, è stato chiamato in causa durante uno scherzo ai danni di Alberto Mezzetti.

Baye Dame Dia

Baye Dame Dia continua imperterrito a portare avanti la sua personale politica 'sorriso sempre'. L'ex concorrente del GF 15 continua a ricevere diversi tipi di contestazioni e sembra proprio che ogni suo gesto o azione venga passato sotto la lente d'ingrandimento. Alcuni fan infatti contestano la decisione degli autori di invitarlo comunque in studio per la diretta, senza considerare le diverse ospitate in altre trasmissioni televisive. Tutte collegate con il reality per ora, ma chi può dirlo? Baye Dame dopo tutto ha sollevato un caso e potrebbe attirare l'attenzione di altri programmi proprio per questo. Forse per ora è troppo presto, dato il clamore sollevato dai telespettatori ancora infiammati per gli episodi avvenuti nella casa. Senza dimenticare che il Codacons ha chiesto ieri a Mediaset di agire con una tenaglia e tagliare i viveri al reality. Sembra tuttavia che la rete del Biscione non abbia ancora nulla da dichiarare. Come sottolineato dal direttore generale Marco Paolini in occasione del debutto del canale didattico Focus, questa tipologia di programma prevede già in sé alcuni tipi di eccessi. 'Non ce ne vergogniamo né ci esaltiamo', ha concluso poi Paolini. E questo apre le porte alle speranze di Baye Dame di continuare ad apparire in tv, anche se alcuni fan gli hanno fatto notare che la sua esposizione comporta adesso anche continue tirate d'orecchi.

Baye Dame Dia e Angelo? Solo uno scherzo

Baye Dame Dia è ancora presente al Grande Fratello 2018 per alcuni versi. Nei giorni scorsi infatti Angelo Sanzio ha rivelato agli altri concorrenti di aver avuto un rapporto, non completo, con l'italo-nigeriano. L'episodio sarebbe avvenuto nei bagni di Lido Carmelita, quindi nelle prime due settimane di reality. Alberto Mezzetti ha dimostrato particolare interesse per questo incontro ravvicinato fra i due ragazzi, tanto da chiedere ad Angelo quali fossero state le sue impressioni. La cena si è animata inoltre con l'ormai noto scherzo di Luigi Favoloso, con cui ha fatto credere a Tarzan di aver avuto dei rapporti fisici con almeno due gieffine. Salvo poi smentire tutto subito dopo in confessionale, complice Filippo Contri. Sembra infatti che Angelo abbia colto la palla al balzo e sia stato al gioco, avvallando lo scherzo di Luigi per far cadere all'amo Alberto. Niente rapporto quindi fra il creatore di profumi a Baye Dame. Scandalo evitato? Questo di certo no, visto che tutte le pagine di gossip si sono subito infuocate di fronte ad uno scoop simile. La conferma definitiva che si è trattato tutto di uno scherzo è arrivata ieri a Pomeriggio 5, quando è stato mostrato il video del confessionale dei tre complici.

Le critiche di Jonathan Kashanian

Il GF 2018 fa ancora discutere per l'ormai noto caso Baye Dame Dia/Aida Nizar e non sono solo i telespettatori ad aver voluto esprimersi in merito. Ex isolano da poco, Jonathan Kashanian conosce di certo molto bene le dinamiche del reality e durante un'intervista a Radio Radio ha deciso di toccare anche l'argomento più scottante di quest'edizione del progeamma. Per Jonathan è chiaro che ci sian stati degli errori, soprattutto da parte di chi ha incitato il ragazzo a comportarsi in modo corretto solo perché di fronte alle telecamere. Niente di più sbagliato, ha sottolineato l'ex inviato di Verissimo, dato che il comportamento dovrebbe essere il medesimo sia in tv che a casa propria. Parole dure anche per il passato di Baye Dame, che agli occhi di Kashanian avrebbe dovuto impedirgli di fare uno scivolone simile. Soprattutto dato che il suo intento, come l'ex gieffino ha affermato più volte, era di rappresentare una minoranza. Ed in chiusura arriva anche un salvagente per l'italo-nigeriano, colpevole forse di non conoscere il meccanismo del reality e di essersi fatto fregare. 'Aida non è una santa, parliamoci chiaro', ha concluso.

© Riproduzione Riservata.