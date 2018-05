Caterina Balivo, parla la mamma Maria Rosa Rabona/ “Tv? Voleva fare il magistrato, ma le diedi un ultimatum”

Maria Rosa Rabona e il suo rapporto con la figlia Caterina Balivo: dalla severità quando era bambina al sogno, realizzato, di entrare nel mondo dello spettacolo.

15 maggio 2018 Annalisa Dorigo

Caterina Balivo

È maestra di elementari ma la sua peculiarità è la parentela illustre: il nome Maria Rosa Rabona potrebbe non dire molto ai più, è lei la madre di Caterina Balivo, la conduttrice di Detto Fatto, volto noto non solo in Rai ma anche nei social network (dove è seguitissima). Intervistata da Tv Sorrisi e Canzoni, Maria Rosa ha raccontato come da ragazzina Caterina avesse sognato di far parte del mondo dello spettacolo, anche se lei l'aveva scoraggiata a causa di un aspetto non troppo perfetto. "Non perché fosse brutta, anche perché oggi è uguale a come era da ragazzina, nel senso che non ha fatto ritocchi al viso, ma era sottile. Non bellissima...ecco". Mamma e figlia si somigliano molto e sono legatissime anche se la Rabona confessa di essere stata un genitore severo, desideroso allo stesso tempo di dare il buon esempio: "Si educa con l'esempio e non con le chiacchiere. I figli devono avere il timore dei genitori, anche da lontano".

CATERINA BALIVO DA BAMBINA

Maria Rosa Rabona, intervistata da Tv Sorrisi e Canzoni, ricorda quanto Caterina Balivo fosse ubbidiente da bambina: non era particolarmente esuberante e si accontentava di quello che c'era in casa senza particolari pretese. A quell'epoca il suo sogno era diventare magistrato per combattere le ingiustizie e ancora oggi è una persona che prende posizione quando crede in qualcosa. Poi però qualcosa è cambiato anche se i genitori di Caterina hanno cercato di affrontare con severità il nuovo sogno della figlia di entrare nel mondo dello spettacolo. Avrebbe potuto inseguire il suo sogno ma, se tutto non fosse andato come previsto, avrebbe dovuto fare un passo indietro e riprendere gli studi: "Le abbiamo dato un ultimatum, se non fosse riuscita a fare niente di serio e di concreto avrebbe dovuto tornare a casa. Le ho pagato le tasse universitarie fino all'età di 25 anni. Dopo ha provveduto lei ma non è riuscita a completare gli studi per pochi esami".

IL LEGAME CON LA MADRE

La madre di Caterina Balivo continua a seguirla tutti i giorni durante la conduzione di Detto Fatto e si dice molto felice del suo percorso, anche se sarebbe stata molto soddisfatta anche di un lavoro più ordinario. Le altre due figlie, infatti, hanno seguito altri percorsi, conseguendo la laurea all'università e diventando architetto e pediatra. Ma Maria Rosa Rabona non ha nulla da recriminare, al contrario non perde un solo appuntamento del programma portato al successo dalla figlia: "È come averla a casa. Devo vedere se sta bene. I miei non sono consigli ma continue critiche". Caterina Balivo nomina spesso la madre nei suoi programmi e a sua volta, sempre alle pagine di Tv Sorrisi e Canzoni, confessa di avere voluto prendere esempio da lei nella cura dei propri figli. Ha cercato soprattutto di non farli crescere nella preoccupazione: "Ho ereditato da lei il fatto di non essere apprensiva. La tensione e l'ansia non servono ai figli. Bisogna sempre dare loro fiducia"

