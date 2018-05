Cristiano Malgioglio/ L'opinionista difende il reality (Grande Fratello 2018)

Cristiano Malgioglio prende le difese del Grande Fratello 15, il reality non è costruito. L'opinionista non nasconde la sua antipatia per Luigi Favoloso.

Cristiano Malgioglio

Cristiano Malgioglio non ha dubbi sul fatto che il Grande Fratello 2018 non abbia niente di costruito. In difesa del reality di cui è opinionista sui generis, il cantautore ha sottolineato più volte di non apprezzare il linguaggio scurrile con cui si esprimono alcuni concorrenti. Anche per questo ha voluto bacchettare i ragazzi nell'ultima diretta, invitandoli a migliorare il proprio modo di parlare per via del pubblico di giovanissimi che segue il reality. E non ha dubbi nemmeno sul fatto che non esista alcun complotto contro Aida Nizar oppure suggerimenti dati ai concorrenti per comportarsi in un modo o nell'altro. Intervistato da Il Fatto Quotidiano, Malgioglio ha ribadito che lo staff della trasmissione è composto da psicologi e giornalisti di alta professionalità e che di certo nessuno si permetterebbe di imporre ai gieffini comportamenti pilotati. Del resto l'autore ha vissuto in prima persona l'esperienza del GF, anche se in versione Vip. E di quel particolare periodo ricorda bene lo sconforto notturno, i pianti disperati e la libertà di poter dire o agire come meglio credeva. No comment anche alle contestazioni dei fan che hanno preso di mira i suoi profili social per portare avanti la campagna #AdiosGF15. L'opinionista è sicuro che chi scrive sui network di condivisione non sappia davvero nulla del dietro le quinte del reality.

L’opinionista si esprime su alcuni concorrenti

Aida Nizar è la preferita di Cristiano Malgioglio. L'opinionista del GF 15 ha ben chiare le idee su chi avrebbe voluto vedere andare avanti nel programma e di sicuro non si tratta di Luigi Favoloso. Il concorrente non è riuscito a conquistare l'attenzione del cantautore se non in negativo e per questo è sicuro che fra tutti i componenti della Casa sia proprio il gieffino che gli piace di meno, come ha sottolineato a Il Fatto Quotidiano. No comment su tutta la linea per l'opinionista, che in questi giorni è stato impegnato nella promozione di Show Dogs, il film comedy in cui doppia un cagnolino attento alla moda e alla cura del pelo. E fra un doppiaggio e una presenza in tv, Malgioglio ha anche trovato il modo di viaggiare all'estero prima di prendere l'aereo che lo ha riportato a Milano, per poi spostarsi nella Capitale per la diretta di questa sera. Un video lo mostra al mattino di domenica appena sveglio, con la voce ancora impastata dal sonno e una lunga giornata davanti. A Matrix Chiambretti invece Malgioglio ha avuto modo di parlare di Aida, scegliendo di non esprimersi sulla sua vera età. Esiste infatti un grande mistero sulla data di nascita reale della spagnola, ma l'opinionista ha preferito rispondere in modo ironico: “45 e 50 così giochiamo al Lotto”. Secondo il cantautore, Aida avrebbe inoltre preso un appartamento nelle vicinanze di Cinecittà, convinta di dover rientrare in Casa a tutti i costi.

