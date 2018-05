DEADPOOL 2 / Dal 15 maggio al cinema: l'attore Ryan Reynolds torna a vestire i panni di Wade Wilson

Deadpool 2 al cinema da oggi 15 maggio: l'attore Ryan Reynolds veste i panni di Wade Wilson alle prese con un sfida con il cattivo Cable, interpretato da Josh Brolin.

15 maggio 2018 Annalisa Dorigo

Ryan Reynolds

L'anti-supereroe Wade Wilson torna al cinema a partire da oggi 15 maggio con Deadpool 2, l'unico cinecomic in grado di contrastare lo strapotere della Marvel. Dopo l'incredibile e inatteso successo della prima pellicola dedicata a Deadpool, che aveva permesso al film di incassare ben 780 milioni di dollari, Ryan Reynolds ha deciso di mettersi nuovamente alla prova con un impegno in più: non solo attore e producer, come in passato, ma anche sceneggiatore al fianco di Rhett Reese e Paul Wernick. Per quanto riguarda la regia, il precedente regista Tim Miller ha lasciato il posto al David Leitch di John Wick e Atomica Bionda, a causa di incomprensioni proprio con l'attore protagonista.La trama di Deadpool 2 racconta il nuovo compito di Wade Wilson chiamato a proteggere Russel, un ragazzino mutante, divenuto un ossessione per il cattivo Cable (interpretato da Josh Brolin). Nonostante l'iniziale riluttanza, Deadpool si troverà a dover costruire una squadra per salvare Russel: nascerà così la X - Force, alla prese con nuove sfide dagli esiti spesso imprevedibili.

Ryan Reynolds: "Amo Deadpool più di quanto lui ami se stesso"

In occasione del lancio di Deadpool 2, Ryan Reynolds e Josh Brolin sono stati ospiti del Corriere della Sport, al quale hanno riservato qualche particolare sulla nuova pellicola e sul protagonista, alle prese con grandi novità rispetto alla prima pellicola. A chiarirlo è lo stesso Reynolds: "Il mio Deadpool diventa più maturo ma allo stesso tempo non perde nulla della sua ironia e soprattutto continua a trovare la battuta giusta anche nei momenti più drammatici. Io amo Deadpool più di quanto Deadpool ami se stesso". Per quanto riguarda invece il ruolo di Cable, il super cattivo del film oggi in uscita al cinema, Josh Brolin racconta di essersi sottoposto a lunghe sedute di trucco per interpretare il suo personaggio ma precisa: "È una persona molto determinata che pur di raggiungere il suo scopo è disposta a tutto. Ha un solo grande difetto: risolve i problemi utilizzando la violenza e le armi".

