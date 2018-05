Danilo Aquino/ A rischio eliminazione e in "guerra" con Luigi (Grande Fratello 2018)

L'avventura di Danilo Aquino nella casa del Grande Fratello 15 potrebbe finire questa sera. Il romano è infatti in nomination con Mariana e Simone.

Danilo Aquino, Grande Fratello 2018

Danilo Aquino non se la passa bene al GF 2018, dove l'atmosfera è sempre più dura. L'ultimo litigio avvenuto nella Casa ha permesso al romano di entrare di nuovo in conflitto con Mariana Falace, che giudica falsa. Una definizione che il romano ha usato anche per Luigi Favoloso, l'artefice del dubbio scherzo ai danni di Alberto Mezzetti. Per Danilo infatti quanto accaduto negli ultimi due giorni non è più tollerabile e soprattutto non sopporta più il comportamento del concorrente napoletano. Per questo gli ha giurato guerra, come ha sottolineato ieri sera a Matteo Gentili e Lucia Orlando, e questo non può che preannunciare un nuovo scontro in arrivo. Luigi e Danilo tra l'altro non sono nuovi ai contrasti, sempre piuttosto accesi, e finora a farne le spese è stato il romano. L'ultima discussione ha provocato infatti un'ondata di dissenso nei suoi confronti, da Simone Coccia e Lucia Bramieri, forse pronti a votarlo. Gli umori in Casa cambiano più volte all'interno della giornata, così come le decisioni sulle nomination e non stupirebbe che alla fine i due concorrenti decidano di evitare il televoto a Danilo.

Danilo contro Luigi

La trasformazione di Danilo Aquino al GF 15 è sotto gli occhi di tutti ed è iniziata forse già la settimana successiva al debutto del reality. Con il trascorrere dei giorni il romano ha perso quello smalto da coatto che lo ha caratterizzato fin dall'inizio, spegnendosi sempre di più. La settimana scorsa si è attribuito tutto all'espulsione di Baye Dame Dia, con cui aveva stretto un forte legame, ma sembra proprio che i motivi siano ben altri. A spingere Danilo a cambiare faccia e umore è stato invece lo scontro avuto con parte del resto del gruppo, quando è stato accusato di essere un evidenziatore in grado di mettere nei guai i potenziali rivali. Da quel momento in poi il suo comportamento è cambiato in particolare con Luigi Favoloso, con cui ha spesso da ridire. Per il tecnico è diventata una questione di principio: smaschererà ogni menzogna dell'ex fidanzato di Nina Moric e gli dimostrerà le sue contraddizioni. La fortuna di Danilo per ora è di sapere di poter contare su Lucia Orlando: il loro legame è sempre più forte. E forse la romana è l'unica che lo comprende in tutto e con cui non ha avuto nemmeno il più piccolo screzio, come avvenuto invece con gli altri concorrenti.

La strategia di Danilo

Il Grande Fratello 2018 diventa sempre più complicato per Danilo Aquino, che dopo aver cercato di ritornare al suo essere coatto, come suggerito da Barbara d'Urso, si è spento del tutto. La diretta di questa sera potrebbe spingere la conduttrice a scuotere un po' il suo pupillo, soprattutto perché diventa sempre più evidente il suo forte stato di malessere. Sembra che la situazione non sia recuperabile, ma il tecnico ha la possibilità di far emergere il suo carattere divertente piuttosto che i suoi malumori. Fino ad ora il romano ha mostrato due volti distinti della sua personalità, dal giullare leggero fino al pesante rimuginatore. Ed è proprio quest'ultimo lato della medaglia a ricevere le contestazioni di una parte dei concorrenti. Date le contestazioni che Danilo ha ricevuto dai telespettatori fino ad ora, mostrarsi divertente agli occhi del pubblico si potrebbe rivelare una carta vincente. Soprattutto in vista di altre giornate pesanti, fatti di litigi, vendette e tante altre cose. Del resto sembra che la Casa non sappia stare in tranquillità per più di un paio d'ore.

© Riproduzione Riservata.