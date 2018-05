ELENA MORALI HA LASCIATO SCINTILLA/ Flirt con Marco Ferri? "Mi piace ma..." (Pomeriggio 5)

Elena Morali ha lasciato Scintilla: dopo quattro anni insieme, ad un passo dalle nozze, l'ex naufraga dell'Isola dei Famosi ha detto addio al fidanzato. Ecco perché.

15 maggio 2018 - agg. 15 maggio 2018, 18.33 Stella Dibenedetto

Elena Morali e Scintilla

Elena Morali racconta a Barbara D’Urso i retroscena della fine della sua storia d’amore con Scintilla con cui parlava di matrimonio prima di partire per l’Isola dei Famosi 2018. Dopo aver visto un filmato sulla sua storia d’amore, con gli occhi pieni di lacrime, l’ex naufraga ha spiegato il motivo del suo incontro con Marco Ferri che il mondo del gossip considera il motivo della rottura. “Era il compleanno di Marco. Io e Paola Di Benedetto abbiamo dormito in questo hotel perché la festa era stata fatta a Lodi. La storia dell’hotel e della piastra non è vera”, spiega la Morali nella puntata odierna di Pomeriggio 5. La D’Urso, così, chiede cosa ci sia tra lei e Marco Ferri e la comica di Colorado dice: “E’ vero che ci siamo visti più volte, ma sempre con altre persone. Non ci siamo mai visti da soli anche perché io rispetto molto Scintilla che è sempre stato un signore quando ero sull’Isola e non mi permetterei mai di tradirlo”. Tornando a parlare di Ferri, poi, ha concluso così: “Fisicamente mi piace, mi sono legata molto a lui, ma l’ho capito dopo. Scintilla si è accorto che dopo l’Isola ero più distante e un giorno mi ha detto ‘mi parli un po’ troppo di Marco’. Io gli ho detto gli voglio molto bene, è un mio amico. Forse hai ragione, è meglio che mi prenda del tempo per capire cosa non va nella mia vita” (aggiornamento di Stella Dibenedetto).

ELENA MORALI HA LASCIATO SCINTILLA

La storia d’amore tra Elena Morali e Scintilla è giunta al capolinea. Tornata dall’Isola dei Famosi 2018, l’ex naufraga ha deciso di chiudere definitivamente la relazione con il comico di Colorado ad un passo dalle nozze che, però, sono sempre state posticipate. Scintilla ha sempre sperato di poter portare all’altare la bellissima fidanzata che, da parte sua, ha deciso di percorrere un’altra strada. La rottura sarebbe arrivata una decina di giorni fa. Secondo quanto rivelato dal portale Bollicine Vip, infatti, l’ex naufraga avrebbe traslocato dalla casa che divideva con Scintilla lo scorso 6 maggio, giorno in cui Gianluca Fubelli ha pubblicato il suo ultimo post su Instagram. Da quel giorno, il comico di Colorado ha fatto perdere le sue tracce e, secondo quanto rivela Novella 2000, non uscirebbe di casa da qualche giorno. Ad oggi, infatti, Scintilla non ha ancora rilasciato dichiarazioni e, soprattutto, non ha commentato il gossip che è esploso improvvisamente. Ma qual è il motivo che ha spinto la Morali a rompere il fidanzamento con Gianluca Fubelli? “Sono tornata dall’Isola e quando sono tornata a casa mi sono chiesta se il matrimonio era davvero quello che volevo. Questo mi ha scatenato una crisi esistenziale”, spiega la Morali a Pomeriggio Cinque.

ELENA MORALI E SCINTILLA: IL MOTIVO DELLA ROTTURA

Elena Morali è pronta a svelare il motivo che l’ha spinta a chiudere con Gianluca Fubelli Scintilla che, prima di partire per l’Isola dei Famosi 2018, era pronta a sposare. Dietro la fine della storia d’amore tra i due comici di Colorado, c'è davvero Marco Ferri con cui la Morali avrebbe trascorso in un hotel a Cornegliano Laudense come ha svelato in esclusiva Novella 2000? Un’esclusiva del noto giornale di gossip che, al momento, non sarebbe stata ancora confermata. Da parte sua, l’ex naufraga a Pomeriggio Cinque, racconta i retroscena di una rottura che nessuno si aspettava. Un amore importante quello tra Elena e Scintilla che, però, è finito nel peggiore dei modi. Davanti alle telecamere di Pomeriggio Cinque, Elena non trattiene le lacrime e, soprattutto, la delusione per un amore che, forse, era già finito prima della partenza per l’Isola.

