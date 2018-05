Emanuela Tittocchia e Biagio D'Anelli stanno insieme/ L'opinionista di Pomeriggio 5: "Pronto a diventare papà"

Emanuela Tittocchia e Biagio D'Anelli stanno insieme. L'opinionista di Pomeriggio 5 conferma la loro storia e ammette di essere: "Pronto a diventare papà!"

15 maggio 2018 Anna Montesano

Emanuela Tittocchia e Biagio D'Anelli insieme (Nuovo Tv)

Ormai è ufficiale: Emanuela Tittocchia e Biagio D'Anelli stanno insieme. Il settimanale Nuovo li ha paparazzati insieme, mano nella mano e intenti a baciarsi, confermando il gossip circolante sul web da alcuni giorni. Ed è lo stesso settimanale ad intervistare Biagio che svela com'è nata prima l'amicizia con Emanuela che è poi diventata amore."Ci siamo conosciuti alla festa che avevo organizzato appena uscito dalla Casa del Grande Fratello 11. - racconta l'opinionista di Barbara D'Urso - Da lì, abbiamo cominciato a frequentarci in modo amichevole e ci siamo sempre tenuti in contatto, ma solo a livello telefonico: lavorando io a Milano e lei a Roma era difficile incrociarsi". Questo è però solo l'inizio di quella che era destinata a diventare una bella storia d'amore.

EMANUELA E BIAGIO: PRESTO UN FIGLIO?

"Ci siamo rivisti a novembre, da quando ho cominciato a essere ospite di Barbara D'Urso a Pomeriggio Cinque. Si può dire che, in qualche modo, sono stati galeotti i corridoi di Mediaset - ammette Biagio D'Anelli, per poi svelare - Piano piano si è riaccesa la scintilla di qualche anno fa". Nonostante la distanza - lui sta a Milano e lei a Roma - la storia prosegue a gonfie vele, seppure da 'pendolare'. Biagio però ammette di essere pronto a fare anche un passo molto importante con Emanuela: "Pronto a diventare papà? Si, ma c'è da dire anche che il momento lo si sente in due. Di certo so che sarei un padre affettuoso e giocherellone [...] Adesso comunque penso a godermi Emanuela e la splendida favola che stiamo vivendo. Solo il tempo mi dirà se il mio futuro sarà insieme a lei".

© Riproduzione Riservata.