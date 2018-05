Federica Panicucci/ "Copia" Barbara D'Urso nelle gaffe in diretta con il "grande pis**lo" di Favoloso

Federica Panicucci vittima di questa ritrovata collaborazione con Barbara D'Urso e della gaffe hot a Mattino 5 proprio durante una diretta dalla casa del Grande Fratello

15 maggio 2018 Hedda Hopper

Federica Panicucci, Mattino 5

Federica Panicucci come Barbara D'Urso? A quanto pare la storia dell'amicizia e questa ritrovata collaborazione tre le due conduttrici (da sempre in guerra fredda) ha fatto male alla bella conduttrice bionda che proprio nella puntata di oggi di Mattino 5 è incappata nello stesso guaio di quella napoletana. Gaffe hot anche per lei e per i suoi ospiti intenti ad osservare Simone Coccia in una lunga doccia e mentre Lory Del Santo stava ammirando i tatuaggi e il suo fisico in forma, Luca Giurato avrebbe preferito una bella donna in onda. A rovinare questo momento trash di Mattino 5 arriva Luigi Favoloso che, vestito di tutto punto con tanto di giubbotto in pelle, ha una riflessione da fare all'amico Simone. A quanto pare, dopo tutto quello che è successo nelle ultime ore, l'ex di Nina Moric è arrivato ad una conclusione ovvero di aver dimostrato, in questo Grande Fratello, di avere grande cuore, grande cervello e un grande pis**lo.

LA GAFFE HOT A MATTINO 5

L'intera frase è stata mandata in onda proprio a Mattino 5 mentre la stessa Federica Panicucci aveva chiesto alla regia di mostrare le immagini della casa e alzare l'audio per sentire cosa si stessero dicendo i due. Naturalmente nessuno degli ospiti presenti erano pronti ad uno scambio di ampio respiro culturale ma la Panicucci non si aspettava di certo le parole hot del bel gieffino che ha dimostrato ancora una volta il suo vero essere. Mancano poche ore alla diretta del Grande Fratello e sembra proprio che Luigi Favoloso potrebbe uscire per il bene del suo rapporto con Nina Moric e come "sacrificio" per il suo rapporto. Lo farà davvero? Intanto, anche in queste ore, sarà protagonista della giornata.

© Riproduzione Riservata.