Filippo Contri/ A rischio l'amicizia con Luigi Favoloso? (Grande Fratello 2018)

Nella casa del Grande Fratello 2018 Filippo Contri, messa in stan by la relazione con Lucia Orlando, si è avvicinato a Luigi Favoloso, molto criticato sul web.

Filippo Contri

Filippo Contri sarà in crisi con Lucia Orlando, ma ha trovato un altro concorrente del Grande Fratello 2018 da cui ottenere attenzioni e affetto. Si tratta di Angelo Sanzio: non è raro vedere i due ragazzi abbracciati, dormire nello stesso letto e scambiarsi delle tenerezze. Tutto ciò che forse il Superbono vorrebbe ricevere da Lucia e che invece non gli viene concesso. Anche per questo la romana, ridendo e scherzando fino a un certo punto, ha persino spinto Filippo a dare un bacio a stampo ad Angelo. Ovviamente sulle labbra. Sembra finito ormai l'idillio ed anche i due ragazzi si sono accorti di quanto siano diversi. Mentre Contri è attento a riempire di frasi romantiche la sua commessa, la Orlando invece crede che questa caratteristica non faccia parte del suo uomo ideale. Due pianeti diversi quindi, che forse sono destinati a dividersi in tempo record. Superata la batosta iniziale, il romano ha preferito intervenire con maggiore frequenza nelle dinamiche della Casa. L'amicizia con Luigi Favoloso intanto va a gonfie vele e forse Filippo è l'unico alleato che è rimasto al napoletano, dato che il resto del gruppo si sta sollevando in massa contro il concorrente. L'atleta ha infatti preso le difese dell'amico la scorsa domenica notte, quando Alberto Mezzetti ha deciso di sfogare la sua rabbia verso Luigi, colpevole di averlo punzecchiato un po' troppo.

Il rapporto con Lucia Orlando

Filippo Contri è ancora tutto da scoprire per i fan del Grande Fratello 2018, che iniziano forse a conoscerlo solo ora. La crisi con Lucia Orlando sta dando i suoi frutti positivi al gieffino, che in questo modo riesce a vivere l'esperienza della Casa allo stesso modo di tutti gli altri. I fan della coppia di certo non esultano ed anche se Filippo ce la sta mettendo tutta per trovare la strada vincente per conquistare la commessa, sembra destinato a fallire. Di certo ne soffrirà, dato che la romana è riuscita a fargli provare emozioni importanti, sentimenti che sembravano ormai sopiti. Eppure l'unione dei due ragazzi ha giocato a svantaggio del Superbono, soprattutto in termini di gioco. Per questo è meglio che fra il loro flirt non decolli del tutto, unico modo per il romano di giocare davvero a carte scoperte e viversi quest'esperienza con maggior forza. Soprattutto in previsione di un'eventuale nomination, ipotesi da non scartare se si considera il legame stretto con il concorrente che per ora è riuscito ad avere dei forti contrasti con il gruppo, Luigi Favoloso. Anche in questo caso il legame potrebbe costare al romano la permanenza nel reality.

Dirà addio all’amico Luigi Favoloso?

Il gioco di Filippo Contri al GF 2018 potrebbe cambiare in modo radicale dopo la diretta di questa sera. Il romano potrebbe infatti dover dire addio all'amico Luigi Favoloso e questo lo riporterebbe quasi con certezza verso Danilo Aquino. Prima che il napoletano scoprisse di essere entrato in nomination, due settimane fa, il Superbono aveva infatti stretto un legame maggiore con il concittadino. E visto che il terreno romantico sembra ormai un campo minato, non c'è da aspettarsi che improvvisamente sbocci l'idillio con Lucia Orlando. Per ora Filippo ha dimostrato di essere molto diplomatico e di cercare di conciliare le divergenze fra i concorrenti della Casa, ma cosa potrebbe succedere se qualcuno del gruppo lo prendesse di mira? Purtroppo quanto avvenuto con Alessia Prete in passato ha spinto il romano a svelare il suo punto debole, mettendosi così a rischio. Di certo perderebbe le staffe di fronte ad accuse infondate e non è un evento da escludere, dato il livello di provocazione raggiunto da due gieffini in particolare. Alberto Mezzetti e Simone Coccia sono fin troppo abili a sfruttare la presunta arma di Aida Nizar: la spagnola non era l'unica provocatrice della Casa.

