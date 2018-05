Giorgio Pasotti, Il Capitano Maria / “Vanessa Incontrada? Una compagna di viaggio perfetta, ecco perché"

15 maggio 2018 Anna Montesano

Giorgio Pasotti

Giorgio Pasotti è Dario Ventura nella serie Il Capitano Maria campioni di ascolti su Rai 1 che vede come protagonista Vanessa Incontrada. L'attore di origine bergamasca, in un'intervista rilasciata a Tv Sorrisi e Canozni, parla in primis proprio di Vanessa Incontrada: “Vanessa è una compagna di viaggio perfetta perché oltre a essere una grande professionista si prende poco sul serio e questo aiuta nella collaborazione sul set”. Il personaggio interpretato nella fiction, Dario Ventura, rappresenta un esempio per il compito svolto: “Purtroppo di figure come quella di Dario Ventura ce ne sono sempre meno nella scuola. Eppure sono quelle che contribuiscono non solo ala didattica ma all’educazione dei nostri bambini. Non solo un insegnante di attività motorie dunque ma un punto di riferimento psicologico. Gli studenti lo considerano un secondo padre".

DA IL CAPITANO MARIA A I NOSTRI FIGLI

Pasotti inoltre sottolinea la grande umanità mostrata sul set dalla Incontrada che arriva direttamente al cuore delle persone. Intanto l'attore bergamasco guarda già il futuro con un nuovo film per il piccolo schermo dal titolo I nostri figli proprio con Vanessa Incontrada. I nostri figli dovrebbe andare in onda a novembre nella Giornata contro il femminicidio. Le novità per Pasotti non sono finite quì, infatti l'attore è atteso su Canale 5 che ha in programma anche una fiction con Ambra Angiolini dal titolo Un bel luogo in cui morire, un thriller diretto da Pier Belloni. Periodo davvero straordinario quindi per Pasotti che si gode il successo del Il Capitano Maria con uno sguardo già proiettato verso le nuove avventure che lo attendono sul piccolo schermo.

