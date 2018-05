Giulia De Lellis e Jeremias Rodriguez, flirt in corso?/ Dopo Andrea Damante, amicizia speciale con l'argentino

Flirt in corso tra Giulia De Lellis e Jeremias Rodriguez? Dopo la fine della storia con Andrea Damante, l'ex corteggiatrice di Uomini e Donne sarebbe vicina al fratello di Belen.

Flirt in corso tra Giulia De Lellis e Jeremias Rodriguez? Dopo la fine della storia d’amore con Andrea Damante, l’ex corteggiatrice di Uomini e Donne si sarebbe avvicinata molto al fratello di Belen e Cecilia trovando in lui un valido sostegno per superare la delusione d’amore. Jeremias e Giulia si sono conosciuti durante l’ultima edizione del Grande Fratello Vip. Tra i due così come tra la De Lellis e Cecilia è nato uno splendido rapporto d’amicizia al punto che, dopo la fine del reality, si sono rivisti. Giulia, infatti, con Andrea ha trascorso un weekend in montagna con Cecilia e Ignazio Moser. La De Lellis, inoltre, ha anche trascorso una sera a cena con tutta la famiglia Rodriguez e, in quell’occasione, ha conosciuto anche Belen. Un’amicizia che, a quanto pare, continua e che sta aiutando la De Lellis a dimenticare Andrea Damante. Giulia e Jeremias, tuttavia, non si mostrano insieme sui social da diverso tempo. Nonostante tutto, gli ultimi gossip parlano di un rapporto speciale tra i due.

Il settimanale Nuovo Tv ha pubblicato un’indiscrezione secondo la quale Giulia De Lellis e Jeremias Rodriguez sarebbero molto vicini. “Tra l’ex corteggiatrice di Uomini e Donne e Jeremias Rodriguez, l’amicizia nata nella Casa del Grande Fratello Vip, si starebbe trasformando in qualcosa di ben più profondo. Dopo a rottura improvvisa tra l’influencer romana e l’ex tronista, pare che il fratello di Belen sia diventato un punto di riferimento per Giulia”, si legge sul noto settimanale. Ad oggi, tuttavia, si tratta di una voce non ancora confermata. Da tempo, infatti, Giulia e Jeremias non si fanno vedere insieme e il fratello di Belen, dopo il Grande Fratello Vip, si è allontanato dal mondo dello spettacolo non considerandolo adatto alla sua persona. Cosa sta accadendo, dunque, tra i due? E’ solo amicizia o qualcosa di più? Al tempo l’ardua sentenza.

