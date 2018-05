Giulia Latini si è laureata/ Uomini e Donne, foto: periodo d'oro per l'ex corteggiatrice

Giulia De Lellis si è laureata: periodo d'oro per l'ex corteggiatrice di Uomini e Donne che, dopo aver trovato l'amore, realizza un altro sogno importante.

15 maggio 2018 Stella Dibenedetto

Giulia Latini

Giulia Latini è ufficialmente una dottoressa. L’ex corteggiatrice di Uomini e Donne si è laureata in Disegno Industriale presso la Facoltà di Architettura Ludovico Quaroni de La Sapienza e ha condiviso la sua gioia sui social ricevendo gli auguri dei followers che la seguono sin da quando corteggiava Luca Onestini. Molto amata dal pubblico, ha continuato ad acquisire popolarità diventando una influencer sui social. Seguita da più di 600mila followers, Giulia Latini non ha trascurato i suoi studi condividendo su Instagram Stories l’ansia per la discussione della tesi. Felice per il risultato raggiunto, l’ex corteggiatrice ha pubblicato una foto con la corona d’allora e un sorriso radioso che ha conquistato i followers. Per l’ex corteggiatrice che in molti avrebbero voluto vedere sul trono di Uomini e Donne è davvero un periodo d’oro sotto tutti i punti di vista.

GIULIA LATINI, IL NUOVO AMORE

Non solo la laurea tra le gioie di Giulia Latini. Dopo aver corteggiato Luca Onestini senza successo, dopo qualche mese, l’ex corteggiatrice di Uomini e Donne ha trovato finalmente l’amore. “Da gennaio, sto con un ragazzo meraviglioso. Andrea, per cui provo solo amore. Non gli ho ancora detto ti amo, per timidezza ma è quello che sento. Andrea non fa parte del mondo dello spettacolo. Ha ventotto anni, è un avvocato”, ha dichiarato Giulia ai microfoni di Uomini e Donne Magazine Felice e serena, l’ex corteggiatrice sta andando avanti per la propria strada senza farsi travolgere dal facile entusiasmo scatenato dal successo improvviso. Bella, semplice e innamorata, Giulia Latini spera di realizzare tutti i suoi sogni professionali. I fans fanno tutti il tifo per lei e, in queste ore, la stanno inondando di auguri. Il trono classico e Luca Onestini, dunque, fanno ormai parte del passato della Latini.

