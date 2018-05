Grande Fratello 2018/ Diretta e eliminati: Favoloso si ritira? (15 Maggio)

Grande Fratello 2018, diretta e anticipazioni quinta puntata: chi sarà eliminato? Luigi Mario Favoloso contro tutti, uscirà dal gioco per riprendersi la sua Nina Moric?

15 maggio 2018 Valentina Gambino

Grande Fratello 15, anticipazioni

Questa sera, sulla rete ammiraglia di Casa Mediaset, torna puntuale il quinto appuntamento con il Grande Fratello 2018. Anche questa volta Barbara d’Urso sarà alle prese con una puntata particolarmente difficile, dopo il dietrofront degli sponsor per gli atti di bullismo. Squalificato Baye Dame Dia ed eliminata Aida Nizar, pareva che nella residenza di Cinecittà si fosse ricreato un certo equilibrio, ed invece non è stato così. Luigi Favoloso per esempio, ha portato notevole scompiglio in gioco, tra particolari dichiarazioni e litigi costanti con grande parte degli inquilini del reality show. Nelle ultime ore ha fatto credere ad Alberto di avere copulato con due ragazze e di essere pronto per conquistare definitivamente la terza. Durante Pomeriggio 5 però, si è scoperto che si trattava solo di uno scherzo, compreso anche l’avvicinamento al Lido Carmelita di Angelo Sanzio e Baye Dame. Staremo a vedere se il pubblico vorrà eliminare l’ex fidanzato di Nina Moric oppure se deciderà da solo di uscire fuori per cercare di chiarire con la modella che tanto dice di amare.

Favoloso al centro della puntata

Al fianco di Barbara d’Urso a partire dalle 21.20 circa, troveremo come sempre Cristiano Malgioglio e Simona Izzo, opinionisti ufficiali del Grande Fratello 2018. Nella Casa nel frattempo stanno nascendo le prime strategie e questa settimana proprio Favoloso ha rotto gli equilibri. Ed infatti, se la scorsa settimana Alberto e Simone si erano schierati dalla sua parte, stasera con molta probabilità lo nomineranno (qualora dovesse rimanere). In pericolo eliminazione insieme a Favoloso, anche Danilo e Mariana e secondo l’andamento del web, potrebbe rischiare proprio quest’ultima, specie dopo la bugia ai danni di Patrizia riguardo la sua nomination. Luigi nel corso di queste giornate non ha discusso solo con Alberto ma alla lista si sono aggiunti proprio Mariana ma anche Matteo e Alessia. Quest’ultima, parlando con l’amica bionda, ha fatto intendere anche che Luigi ci avesse provato con lei: “Lui è controverso, contorto, lui ce l’ha messa la malizia, altrimenti non mi aspetti sveglio al letto alle 5 del mattino. Due non mi fai l’occhiolino, viscido, fa schifo. Tre, se mi parli di ‘cosa ne pensa Mariana’, cosa ne so, io ho fatto finta che non sapevo del bacio”. Ha confessato la Prete facendo intendere proprio che tra Mariana e Favoloso ci sia stato un bacio.

Focus sulle coppie e nuovi flirt

Luigi Favoloso sarà il protagonista numero uno della puntata del Grande Fratello 2018. Secondo voci di corridoio, l’imprenditore napoletano potrebbe anche lasciare il gioco di sua volontà spinto dalla fortissima esigenza di rivedere Nina Moric fuori e cercare di risanare il loro rapporto. Tra gli altri focus, Mariana si è avvicinata molto ad Alberto fino a creare un certo feeling: dopo Lucia e Filippo e Matteo e Alessia sta per nascere la terza coppia? Probabilmente Barbara d’Urso indagherà anche sotto questo punto di vista, magari aggiornando anche il pubblico sulle ultime dinamiche con protagonisti proprio Matteo e Alessia alle prese con la consapevolezza che Paola Di Benedetto dopo la storia con Francesco Monte, sia nuovamente single. Tra di loro in questi giorni, ci sono state anche delle piccole problematiche in quanto proprio Gentili, senza usare il tatto necessario ha riferito che solitamente le ragazze con l’aspetto fisico di Alessia non sono di suo gradimento. La ragazza ha mostrato delusione confrontandosi con le altre concorrenti in gioco: si parlerà anche di questo?

Eliminato, info social e streaming

Durante la quinta puntata del Grande Fratello 2018, oltre a scoprire chi verrà eliminato tra Danilo, Mariana e Luigi, ci sarà anche un momento di grande tensione con l’ingresso di Aida Nizar ancora nella Casa. La vulcanica spagnola che ha appassionato il pubblico (ma meno i coinquilini in gioco), è prontissima a confrontarsi ancora con i protagonisti della trasmissione condotta da Barbara d’Urso. Ci sarà un faccia a faccia con Favoloso? In questa settimana il reality ha avuto numerose problematiche, dagli sponsor in fuga alle riprese sconvenienti del bagno con Alessia al suo interno. I ragazzi verranno messi al corrente degli ultimi risvolti? Staremo a vedere. Nel frattempo, ci sarà spazio per le nuove nomination e per la chiacchierata in studio con l’ultimo eliminato. Vi ricordiamo che attraverso l’app di Mediaset Fan e il sito ufficiale Mediaset.it, potrete vedere la diretta del programma anche in streaming e interagire tramite social con l’attento popolo di Twitter.

